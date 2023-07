Dấu ấn áo xanh trên vùng đất khó

TP - Những ngày qua, với sức trẻ và nhiệt huyết, tinh thần xung kích, dấn thân, tuổi trẻ Bình Định đã để lại dấu ấn bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa ở những vùng đất khó.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, mới đây, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức ra quân 4 đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành với 80 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên thuộc Công an tỉnh; sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn và các bạn sinh viên Lào về hỗ trợ người dân một số địa phương khó khăn trong tỉnh. Hoạt động diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15/7.

Trong 2 ngày 9 - 10/7, Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện hè cho sinh viên Lào tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, với sự tham gia của 20 sinh viên Lào đang học tập tại trường ĐH Quy Nhơn. Tại đây đã diễn ra các hoạt động: Tặng quà cho 50 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn (mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng); thực hiện công trình bồn hoa thanh niên tại trường Mẫu giáo xã Ân Hữu và tuyến đường hoa giấy; sơn sửa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên...

Dưới cái nắng gắt tháng 7, thời tiết oi bức, những giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo xanh, thế nhưng ai nấy đều vui vẻ và cố gắng hoàn thành công việc của mình. Không chỉ nhiệt huyết, sôi nổi trong các công trình, phần việc hướng về cộng đồng, các bạn trẻ còn chia sẻ yêu thương đến người dân địa phương.

Tại thôn O5 của xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), 20 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cùng thực hiện công trình đường cờ thanh niên, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi và làm sân bóng chuyền. Tại xã An Hưng của huyện miền núi An Lão, các ĐVTN tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại một số điểm trường tiểu học, phát quang đường dân sinh, làm đường cờ thanh niên, sơn sửa dọn dẹp trường mầm non tại thôn 2, dạy ôn tập hè cho các em học sinh,… Những phần việc tuy nhỏ nhưng rất thiết thực với các em nhỏ nơi đây, tạo dấu ấn trong lòng người dân.

Bạn Huỳnh Hồng Hà (quê Phú Yên, sinh viên năm 2 trường ĐH Quy Nhơn) lần thứ 2 tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Hà luôn muốn được trải nghiệm, trau dồi kỹ năng sống nên mỗi lần tới dịp hè là đăng ký tham gia. “Có đi và trải nghiệm mới thấy được nhiều điều mới mẻ, cũng như thấy được nhiều nơi còn khó khăn, cần được giúp đỡ. Đợt tình nguyện hè năm trước mình xã miền núi Vĩnh Sơn, còn năm nay về xã An Hưng. Quá trình làm việc cũng gặp nhiều khó khăn nhưng bù lại được sự tin yêu, giúp đỡ của bà con và sự hỗ trợ nhiệt tình nên thấy ấm lòng”, Hà chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định, điểm mới của Chiến dịch năm nay là ngoài tập trung vào các phần việc của thanh niên, các đội tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, trong đó hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng dịch vụ công. Lực lượng tham gia Chiến dịch năm nay được mở rộng, tăng thêm. Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động hè cho các bạn sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh cùng tham gia, qua đó giới thiệu đến sinh viên Lào những hoạt động Đoàn, Hội của Việt Nam, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn kết giữa sinh viên hai nước. Dù là lần đầu tiên, nhưng các bạn sinh viên Lào rất hào hứng nhiệt tình và tham gia tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

”Năm nay Tỉnh Đoàn sẽ thực hiện các công trình tại xã đảo Nhơn Châu để xây dựng đảo xanh không rác thải nhựa. Đồng thời xây dựng một số công trình để tuyên truyền về biển đảo quê hương”, anh Trung cho biết thêm.