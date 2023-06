Hà Nội ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh

TPO - Trong ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ tình nguyện Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa cho người dân Thủ đô, như: tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng phát thuốc miễn phí; kích hoạt định danh điện tử; cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; tặng 2 công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức và chiến sỹ trẻ khối lực lượng vũ trang Thủ đô, ngày 17/6, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ra quân chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” năm 2023 tại huyện Mê Linh với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách, người dân.

Chương trình có sự phối hợp, thực hiện của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Huyện Mê Linh và Đoàn Thanh niên Khối Công nhân viên chức Thủ đô.

Tại chương trình, Thành Đoàn – Đoàn Thanh niên Công an Thành phố - Đoàn Thanh niên Khối Công nhân viên chức Thủ đô, 12 Cụm thi đua Thanh niên Công an Thủ đô, Đoàn Thanh niên Ngân hàng VPBank, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trao tặng 110 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ban tổ chức cũng tặng 1 công trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” cho Đảng ủy – UBND xã Thanh Lâm trị giá 15 triệu đồng, tặng 2 công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm và Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm trị giá 40 triệu đồng…

Sau chương trình khai mạc, nhiều hoạt động có ý nghĩa trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” được đồng loạt tổ chức.

Với chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Đoàn thanh niên VNPT Hà Nội, Bưu điện Hà Nội, Tổng công ty Du Lịch Hà Nội và Đoàn thanh niên huyện Mê Linh; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng phát thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo tại Trạm Y tế xã Thanh Lâm. Các chiến sĩ “Kỳ nghỉ hồng” cũng tiến hành bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường chính của xã Thanh Lâm; tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống đuối nước.

Đối với chiến dịch “Hành quân xanh”, các chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu; kích hoạt định danh điện tử; cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết và biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng; phòng, chống tác hại ma túy và bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, chương trình giao lưu văn hóa thể thao được tổ chức giữa các đơn vị của Công an TP Hà Nội, huyện Mê Linh và Khối Công nhân viên chức Thủ đô nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, kết nối giữa các đơn vị, qua đó thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức và các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” là hoạt động thường niên của Thành Đoàn Hà Nội nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên, đặc biệt đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang và khối Công nhân viên chức Thủ đô góp phần tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.