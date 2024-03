Nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ khởi động Tháng Thanh niên tại vùng biên xứ Nghệ

TPO - Trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cùng Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Huyện Đoàn Quế Phong đã trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa đến đoàn viên, bà con nhân dân tại huyện biên giới Quế Phong.

Ngày 9/3, tại xã Tiền Phong (huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Huyện Đoàn Quế Phong tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và chương trình “Tháng 3 Biên giới năm 2024”.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cùng hướng về Tháng Ba Biên giới.

Tham dự chương trình có ông Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp; lãnh đạo huyện Quế Phong; đại diện Tổng Công ty Hàng Hải cùng Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Huyện Đoàn Quế Phong, Đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Quế Phong.

Phát biểu khởi động, ông Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp chia sẻ, Tháng Thanh niên 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được cụ thể và đặt mục tiêu tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để “Tháng Thanh niên” năm 2024 đạt kết quả tốt, ông Trần Quang Hòa đề nghị cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức Đoàn các cấp tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của “Tháng Thanh niên” năm 2024; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các phong trào thi đua do đơn vị, cơ quan, địa phương phát động; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên ở cấp mình tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung đã đề ra…

Sau lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cùng Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Huyện Đoàn Quế Phong đã tổ chức Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trao tặng Công trình “Rừng cây Thanh niên” tại xã Tiền Phong.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã đến thăm và trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trong chương trình “Tháng ba biên giới”; trao tặng Công trình Thắp sáng Đường quê tại xã Tiền Phong trị giá 50.000.000 đồng; hỗ trợ xây dựng nhà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50.000.000 đồng; trao tặng tủ sách cho em tại điểm trường xã Hạnh Dịch trị giá 10.000.000 đồng; trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh nghèo vượt khó, các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà cho công nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong.