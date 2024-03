Tuổi trẻ TPHCM chung sức làm đẹp môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn trên phố

TPO - Bạn trẻ trên khắp địa bàn thành phố đồng loạt chung tay xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình bằng các phần việc thiết thực trong ngày cuối tuần.

Ngày 9/3, triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, khắp các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tại 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt tổ chức các hoạt động Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh.

Ngày cao điểm cấp thành diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1). Tại đây, Đoàn Công an TPHCM phối hợp các cơ sở Đoàn bạn thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa nhằm chung tay góp phần chuyển hoá địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an thành phố nói riêng và tuổi trẻ thanh niên thành phố nói chung trong lòng nhân dân.

Theo đó, Đoàn Công an TPHCM cùng các đơn vị đã trao tặng công trình bích hoạ “Việt Nam tươi đẹp” thứ 10 trị giá 600 triệu đồng trên tuyến đường Nguyễn Thái Học; trao tặng 5 bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy, 5 bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động.

Dịp này, thực hiện chương trình “Nghĩa tình phường Cầu Ông Lãnh”, Đoàn Công an TPHCM cũng hỗ trợ phường ra mắt mô hình Tổ nhân dân tuần tra; thực hiện tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn dân cư; trao tặng các túi thuốc di động và hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh; trao tặng kinh phí sửa chữa 1 căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng, trao tặng kinh phí tổ chức lớp học “Chắp cánh ước mơ”.

Trong khi đó, tại xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), Đoàn Trường Đại học Mở TPHCM phối hợp Huyện Đoàn Nhà Bè và Hội phụ nữ ấp 3 tổ chức ngày hội “Sống xanh” trong chung cư Phú Mỹ Thuận với các hoạt động: phát động thử thách “7 ngày sống xanh” cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức đổi chai nhựa và túi nilong lấy túi tái chế; tổ chức gian hàng hướng dẫn phân loại rác cho thiếu nhi; trao tặng cây xanh cho người dân ở chung cư. Sau buổi ra quân, đội hình thanh niên đã tiến hành dọn dẹp, xóa điểm tồn đọng rác khu vực dân cư gần chung cư.

Tại huyện Bình Chánh, các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân cải thiện cảnh quan môi trường; tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCCC tại các khu nhà trọ, chợ truyền thống; tổ chức các gian hàng đổi rác thải nhựa lấy quà; ra quân bóc, xóa các biển quảng cáo sai quy định.

Các hoạt động sôi nổi của bạn trẻ góp phần chung tay phục vụ cộng đồng, giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh - sạch đẹp - an toàn.