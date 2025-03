Tàu cao tốc Phú Quý tạm ngưng tuyến TPHCM - Côn Đảo

TPO - Đơn vị vận hành vừa thông báo tạm ngưng tàu cao tốc Phú Quý Express trên tuyến đường biển TPHCM - Côn Đảo từ ngày 1/4.

Lý do được Thành Thành Phát đưa ra là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc trên biển Đông đạt cấp 5, cấp 6 và giật trên cấp 7, sóng cao từ 1,5m tới 3m không đảm bảo an toàn cho hành trình nên tàu Phú Quý Express sẽ tạm ngưng vận hành ngày 1/ 4 (chiều về từ Côn Đảo - TPHCM) và ngày 2/4 (chiều đi TPHCM - Côn Đảo).

Trong khi đó cũng trên tuyến đường biển này, tàu Thăng Long với sức chở hơn 1000 khách vẫn đi Côn Đảo vào ngày 1/4 và trở về đất liền vào ngày 2/4.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đáng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách Thành Thành Phát (chủ đầu tư tàu cao tốc Phú Quý Express) cho biết, nếu vận hành, tàu Phú Quý sẽ vẫn đảm bảo an toàn nhưng sóng lớn, thời gian hành trình dài hơn và sẽ gây say sóng cho khách.

“Chúng tôi tạm dừng chuyến tàu từ Côn Đảo tới TPHCM nhằm đảm bảo sức khoẻ cho hành khách. Theo dự báo thời tiết, gió mùa Đông Bắc chỉ ảnh hưởng trên biển Đông trong khoảng 2 ngày nên tới ngày 4/4, tàu Phú Quý sẽ vận hành trở lại từ Côn Đảo để đưa khách về đất liền” - ông Đáng cho hay.

Tàu Phú Quý Express được Thành Thành Phát đưa vào vận hành trên tuyến đường biển TPHCM - Côn Đảo từ ngày 29/3. Trong đó ngày 29/3 tàu xuất phát từ cảng Sài Gòn (Quận 4) vào lúc 7h sáng và cập cảng Côn Đảo vào lúc 13h50’ cùng ngày. Ngày 30/3 tàu xuất phát tại cảng Côn Đảo lúc 11h30 và cập cảng tại TPHCM vào lúc 18h30. Sáng 31/3, tàu đã tiếp tục chuyến đi thứ 2 tới Côn Đảo.