Tìm giải pháp sớm đưa tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo hoạt động lại

TPO - Việc tạm dừng này cũng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, vận hành của tàu trên tuyến. Ngoài ra Phu Quoc Express đang xây dựng kế hoạch để có thể khai thác trở lại tuyến TPHCM - Côn Đảo trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải TPHCM, Sở đang cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm các giải pháp để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo hoạt động trở lại.

Từ ngày 27/7/2024, Phu Quoc Express đã tạm dừng khai thác tuyến đường biển TPHCM- Côn Đảo sau chưa đầy 3 tháng đưa vào vận hành. Lý do Phu Quoc Express đưa ra là do vào dịp tháng 7, 8 là mùa mưa bão trên biển Đông, thời tiết xấu ảnh hưởng tới việc khai thác các tuyến đường biển. Ngoài ra, trong suốt gần 3 tháng đưa vào khai thác, tuyến đường biển TPHCM - Côn Đảo chưa thực sự đạt hiệu quả do lượng khách đi tàu còn ít, chỉ mới đạt dưới 50% công suất khai thác.

Vì thế Phu Quoc Express đã thông báo dừng chạy tàu trên tuyến đường này kể từ cuối tháng 7/2024 cho đến khi có thông báo mới. Việc tạm dừng này cũng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, vận hành của tàu trên tuyến. Ngoài ra Phu Quoc Express đang xây dựng kế hoạch để có thể khai thác trở lại tuyến TPHCM - Côn Đảo trong thời gian sớm nhất.

Theo đánh giá của Sở Giao thông - Vận tải TPHCM, tuyến đường biển TPHCM- Côn Đảo được Phu Quoc Express đưa vào khai thác thử nghiệm từ tháng 5/2024. Quá trình triển khai, các cấp quản lý tại TPHCM cũng như các đơn vị liên quan như Cảng vụ hàng hải TP, Công an TP, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Công ty cổ phần cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tuyến ổn định, bảo đảm an toàn về giao thông, an ninh trật tự….

Bên cạnh đó, Sở Giao thông - Vận tải cũng chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM phối hợp với Phu Quoc Express tổ chức trung chuyển miễn phí hành khách đi từ công viên 23/9 (quận 1) đến bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và ngược lại. Ngoài ra Sở cũng kết nối hoạt động các xe buýt, taxi, xây dựng lộ trình giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.

Tuy nhiên do vẫn còn những bất cập trong quá trình vận hành nên tuyến đường biển TPHCM - Côn Đảo chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Trong thời gian tới, các Sở Giao thông- Vận tải TPHCM sẽ cùng với các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với doanh nghiệp nhằm tiếp tục tìm các giải pháp để khuyến khích, hỗ trợ cho tàu sớm hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Tuyến đường biển TPHCM- Côn Đảo được Phu Quoc Express đưa vào khai thác thử nghiệm từ ngày 15/5/2024 với lịch trình 3 chuyến đi và 3 chuyến về/tuần. Với việc sử dụng tàu cao tốc Thăng Long hiện đại nhất Việt Nam, hành khách có thể đi từ TPHCM đến Côn Đảo và ngược lại chỉ mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian khai thác, tuyến TPHCM- Côn Đảo được hành khách đánh giá cao bởi sự an toàn, tiện nghi và tàu Thăng Long đã vận chuyển 12.000 lượt khách trên tuyến đường biển này. Tuy nhiên do những bất cập trong việc tổ chức đưa đón khách tại khu vực TPHCM nên tuyến đường này vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.