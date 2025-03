Bản tin 8H: Thay thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký văn bản thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng tư vấn) - ký văn bản số 27/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn. Theo đó, ông Nguyễn Duy Hoàng, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng tư vấn thay ông Ngô Hải Phan được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV (nhiệm kỳ 2024-2029) là thành viên Hội đồng tư vấn thay ông Trần Đức Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam là thành viên Hội đồng tư vấn thay ông Trương Đình Hòe, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.

Ngày 24/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y ông Đặng Kim Hùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia UBKT Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 24/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang giao các đơn vị chức năng làm rõ clip một bé gái được bố cho cầm vô lăng ô tô, chạy với vận tốc hơn 60km/h. Vào chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái. Theo nội dung clip, bé gái được bố cho ngồi vào ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển ô tô. Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ dao động từ 50 đến 61km/h. Trong suốt đoạn clip, người đàn ông không hề cầm vào vô lăng mà hoàn toàn để cho bé gái điều khiển.

Tối 24/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết ngày 23/3, trên mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật về hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội".Theo Cục CSGT, đây là nội dung cắt ghép, bịa đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng công an. Trong ngày 23 và 24/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với một số chủ sở hữu hệ thống trang, kênh, nhóm với hàng triệu thành viên, người theo dõi để làm rõ hành vi phát tán thông tin sai sự thật về phát ngôn của lãnh đạo Cục CSGT.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-26/3, khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi có nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ ngày 26/3 vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ngày 24/3, Chánh Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP HCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - đơn vị công bố kẹo rau củ Kera, số tiền phạt là 125 triệu đồng.Sở An toàn thực phẩm TP HCM đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.