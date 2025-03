Bản tin 8H: Người đàn ông xông lên xe buýt hành hung tài xế

TPO - Trong lúc xe buýt vào bến trả khách, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ xông lên đánh tới tấp tài xế.

Ngày 23/3, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị tấn công trong lúc lái xe. Theo video, trong lúc xe buýt tấp vào trạm trên quốc lộ 13 để trả khách, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ leo lên xe, rồi dùng tay, chân liên tục tấn công nam tài xế. Khi nhân viên trên xe đến can ngăn, nam thanh niên bỏ đi. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 22/3, tại quốc lộ 13, đoạn qua TP Thủ Đức, TP HCM. Đại diện Hợp tác xã vận tải 19/5 cho biết người bị tấn công là tài xế T.H.C. (SN 1972), lái xe buýt số 19 thuộc tuyến Bến Thành - Đại học Quốc gia TP HCM. Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết gia đình anh Hoàng Dũng Tráng (trú thôn Trường Long, xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch) đã gửi thư cảm ơn việc được Công an xã Phù Cảnh hỗ trợ tìm lại người thân đi lạc. Trước đó, sáng 12/3, anh Tráng trình báo công an việc con gái Hoàng Thị Nhật L. (SN 2000), bị thiểu năng trí tuệ, bỏ nhà ra đi theo lời dụ dỗ của một người lạ mặt quen qua mạng xã hội. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng chức năng xác định đối tượng dụ dỗ Nhật L. là Trần Tuấn Anh (SN 2001). Nhật L. tự ý rời nhà đi Nghệ An tìm Tuấn Anh với hy vọng tìm được việc làm. Biết được Tuấn Anh và Nhật L. có mặt tại phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hoà, Nghệ An), Công an xã Phù Cảnh phối hợp Công an phường Hòa Hiếu đón Nhật L. về với gia đình.

Liên quan đến vụ người phụ nữ cưỡi vali trên đường ở TP HCM, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.T.N.T. (SN 1982, ngụ TP HCM) về lỗi Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy, với số tiền 225.000 đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. khai làm nghề kinh doanh và sinh sống ở TPHCM. Sáng 23/3, bà T. mang theo vali chứa đồ dùng cá nhân di chuyển ở quận 1. Khi đến đường Lê Duẩn, bà T. cưỡi vali để đi cho nhanh. Theo người vi phạm, hành động này là bộc phát và không học theo trào lưu nào trên mạng xã hội. Bà T. cam kết không sử dụng vali trên để di chuyển ngoài đường.

Ngày 23/3, Công an phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nghi rò rỉ khí gas tại một quán phở. Theo thông tin ban đầu, hơn 18h30 cùng ngày, tiếng nổ lớn phát ra từ quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông. Người dân chạy đến thì thấy cửa kính vỡ tung toé, xe máy, bảng hiệu... la liệt. Bước đầu xác định nghi do rò rỉ khí gas gây ra sự cố trên. May mắn không gây thương vong về người.

Ngày 24/3, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Cụ thể, Thủ đô Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa xuất hiện cục bộ. Đêm và sáng se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Ban ngày tăng khoảng 10°C, cao nhất 27-30°C, có nơi vượt 30°C, trời nắng mạnh. Tây Bắc Bộ cũng có sự chênh lệch nhiệt độ tương đối lớn giữa ngày và đêm, thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C, cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C. Ban ngày nắng diện rộng nhưng đến chiều tối và đêm, khu vực này đề phòng mưa rào và dông và dông cục bộ. Từ 26-28/3, khu Tây Bắc khả năng nắng nóng diện rộng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết mưa rào và dông trái mùa lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Ngày 22/3, thông tin từ Huyện ủy Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Văn Hơ - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hướng Lộc. Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa phát hiện ông Hồ Văn Hơ (SN 1982) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Năm 2010, ông Hồ Văn Hơ học xong chương trình lớp 12, song không thi tốt nghiệp do đau ốm. Năm 2011, ông Hồ Văn L - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lộc đưa cho ông Hơ một bằng tốt nghiệp THPT. (XEM CHI TIẾT)