Bản tin 8H: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang có nữ Bí thư Đảng ủy

TPO - Đồng chí Đinh Thị Hồng Thắm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy của Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Kiên Giang.

Ngày 21/3, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh về thành lập Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy có 3 chi bộ trực thuộc, với 42 đảng viên. Ban Chấp hành có 11 đồng chí, Ban Thường vụ có 3 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thắm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kiêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh - giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Thái Châu Báu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đào Minh Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ngày 21/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389 năm 2024. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong năm 2024, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận, giải quyết 536 vụ. Bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp phá thành công 119 chuyên án, bắt giữ hơn 7.200 vụ với gần 15.000 đối tượng; khởi tố điều tra 786 vụ với 972 đối tượng. Lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện hơn 5.300 lượt tàu cá vi phạm vùng biển Việt Nam; phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 1.700 vụ với hơn 2.200 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển. Bộ Tư lệnh 86 đã đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hơn 19.700 bài viết, video xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội.

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc xe máy không có người điều khiển lao thẳng vào nhà dân ven đường. Vài chục giây sau khi xe ngã xuống sân nhà dân, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đi bộ xuất hiện trong khung hình. Ngày 21/3, chị T.H.Y. (32 tuổi, trú tại đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) xác nhận sự việc xảy ra tại nhà mình. Chị Y. cho hay khoảng 19h20 ngày 19/3, gia đình chị đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động lớn. Theo chị Y., chủ xe kể khi di chuyển trên đường, xe máy suýt xảy ra va chạm với ô tô dừng đỗ phía trước. Tài xế nhảy xuống, còn xe máy vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước khoảng vài chục mét rồi lao vào nhà ven đường.

Chiều 21/3, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 42.488 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số này, 4.027 trường hợp đã được xác định dương tính với sởi tại 62 tỉnh, thành, và đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này. Theo thống kê, tỷ lệ mắc sởi được ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (54%), tiếp theo là miền Trung (20%), miền Bắc (16%) và Tây Nguyên (9%). Đáng chú ý, nhiều tỉnh, thành phố có số ca mắc sởi tăng cao, gồm: Đà Nẵng (2.323 ca), Gia Lai (2.027), Đồng Tháp (1.355), An Giang (1.169), Nghệ An (926), Cao Bằng (731), Đắk Lắk (683), Quảng Nam (660), Lâm Đồng (577), Thừa Thiên Huế (573), Hải Phòng (258), Hưng Yên (255).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 21/3, đại diện Nhóm cố vấn bom mìn MAG cho biết đã xử lý an toàn quả bom nặng 230kg được phát hiện tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, giúp loại bỏ nguy cơ mất an toàn đối với cộng đồng. Theo đó, vào sáng 21/3, một người dân phát hiện một quả bom lớn nằm sát bờ biển và cách khu dân cư 250m tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch. Sau khi đánh giá, các chuyên gia xác định đây là bom mang số hiệu MK82 có trọng lượng khoảng 230kg. Với quy trình xử lý chặt chẽ, đội kỹ thuật của MAG đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa và vận chuyển quả bom về khu vực tiêu hủy tập trung, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực. (XEM CHI TIẾT)

Cháy rừng bùng phát vào khoảng 12h30 trưa 21/3 tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Đến 22h30 ngày 21/3, ước tính trên 20 ha rừng đã bị thiêu rụi. Đến 0h ngày 22/3, tổng số người tham gia chữa cháy đã tăng lên hơn 1.000 người. Các đơn vị chức năng tạo được gần 1.000m đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy. Vào 5h30 sáng 22/3, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lửa vẫn tiếp tục cháy trong vòng băng. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió lớn, địa hình dốc núi và thảm thực vật dày vẫn là những thách thức lớn đối với công tác chữa cháy. (XEM CHI TIẾT)