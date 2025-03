Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

TPO - Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/3, Đảng bộ HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và các Quyết định chỉ định cán bộ. Hội nghị công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về kết thúc hoạt động của Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh. Theo đó, Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh gồm 38 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ngày 18/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin về kết quả kỳ họp thứ 47, trong đó có kết luận về các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông. Khi giữ vai trò Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, ông Thạch đã vi phạm vì tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió không đúng quy định. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 cũng bị kỷ luật khiển trách do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dẫn đến vi phạm trong công tác tham mưu một số dự án nhà máy điện gió.

Ngày 18/3, lãnh đạo xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), xác nhận đã tổ chức lễ an táng cho anh P.V.H. (SN 1987, trú tại xóm Liên Thành, xã Thanh Liên) vào sáng cùng ngày. Theo thông tin từ địa phương, vào chiều 17/3, anh H. cùng gia đình và người dân trong xóm tổ chức lễ tang cho anh P.H.C. (SN 1978), anh trai của anh H., người đã qua đời do đột quỵ. Trong quá trình di chuyển quan tài lên nghĩa trang trên núi, chiếc ô tô chở quan tài bất ngờ bị trôi xuống dốc. Lúc này, anh H. và một số người thân đang đi bộ phía sau xe. Vụ tai nạn thương tâm khiến anh H. tử vong tại chỗ và hai người cháu bị thương.

UBND xã Vĩnh Lộc A vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.P.T (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A). Ông T. là một trong hai người bị trâu mẹ húc trọng thương hôm 22/2 khi đi chích điện bắt ếch. Ông T. bị lực lượng chức năng phạt hành chính 3 triệu đồng vì “Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Ông T. được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì hoàn cảnh khó khăn do thất nghiệp, bị thương tích khi thực hiện hành vi chích điện, cụ thể là bị trâu húc. UBND xã Vĩnh Lộc A cũng áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện.

Sáng 19/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao miền Bắc có nơi dưới 10 độ C. Theo dự báo, trạng thái thời tiết trên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn duy trì đến ngày 24/3. Sau thời gian này, nồm ẩm quay trở lại miền Bắc, riêng khu vực Tây Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng từ ngày 25/3.

Tính đến thời điểm cuối tháng 2/2025, tại Thanh Hóa, 469 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.Theo đó, tính đến ngày 28/2/2025, có 469 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND các huyện, thị, thành phố có đơn xin nghỉ hưu theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. Các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có đơn xin nghỉ nhiều như: Thanh tra Giao thông vận tải; Trung tâm bảo trợ xã hội; Chi cục kiểm lâm; UBND huyện Thiệu Hoá; Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1... (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/3, ông Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), ký ban hành thông báo "tạm dừng tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi có thông báo mới". Trước đó, ngày 14/3, HĐND huyện Ea H'leo phát hành giấy mời các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 dự kiến diễn ra vào ngày 20/3. Theo chương trình kỳ họp, HĐND huyện Ea H'leo tiến hành miễn nhiệm chức chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hà (Bí thư huyện ủy) và bầu ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy Ea H'leo giữ chức vụ này. Được biết, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng vừa có văn bản báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về việc bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo. (XEM CHI TIẾT)