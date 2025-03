Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Quảng Trị

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 27/3, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam lần thứ 8 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã thông qua việc ông Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ hiện tại. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Anh Tú, chính thức rút đơn từ chức và tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện tại. Trước đó, ông Tú xin nghỉ các chức vụ Phó Chủ tịch VFF cũng như Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để tập trung vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, ông Tú thay đổi suy nghĩ sau khi được thành viên Ban Chấp hành VFF khóa IX gặp gỡ và thuyết phục.

Ngày 27/3, theo thông cáo về kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Theo Ủy ban, với cương vị Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hiếu có những vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, Ủy ban nhận thấy vi phạm, khuyết điểm của ông Hiếu có những nguyên nhân khách quan. Trong quá trình kiểm điểm, ông Hiếu đã có chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của cá nhân, nghiêm túc kiểm điểm lại trước chi bộ nơi công tác. Ông Hiếu cũng nhận trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm và đề nghị được tiếp tục công tác, phấn đấu trong thời gian tới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines về việc đảm bảo hoạt động khai thác đường bay TP HCM - Côn Đảo. Theo đó, ngày 25/3 xảy ra việc một số chuyến bay khai thác đi/đến Cảng hàng không Côn Đảo của Công ty Bay dịch vụ Việt Nam (VASCO) bị hủy do máy bay gặp sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến dây chuyền làm một số chuyến bay khác bị chậm giờ hoặc phải bay sớm. Hãng phải thay đổi lịch một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Côn Đảo trong các ngày 27, 28/3. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Vietnam Airlines thực hiện xin lỗi công khai tới hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay khai thác đi/đến Cảng hàng không Côn Đảo bị hủy; khẩn trương bố trí các chuyến bay và phương tiện vận chuyển khác (nếu phù hợp) giải tỏa hành khách tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Ngày 27/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội cho biết chiều 26/3, nhận được tin báo về việc trên cầu Thanh Trì có một người đứng ở phía ngoài lan can cầu Thanh Trì, có biểu hiện định nhảy cầu. Khi đến hiện trường, tổ công tác xác định có nam thanh niên đang đứng phía ngoài, tay bám vào lan can cầu. Tổ công tác sau đó tiếp cận và đưa thanh niên vào khu vực phía trong lan can cầu một cách an toàn. Qua thăm hỏi, nam thanh niên cho biết tên là T.Q.H (SN 2000, HKTT tại Sóc Sơn, Hà Nội), do không có việc làm ổn định nên chán nản, định nhảy cầu tự tử. Sau khi nghe thuyết phục, anh từ bỏ ý định nhảy cầu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều và đêm 28/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Theo dự báo, những ngày tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Tại Hà Nội, sáng 28/3 không mưa, trời lạnh, đến trưa và chiều trời nắng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở Thủ đô chuyển rét về đêm và sáng sớm, từ ngày 29/3.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1169 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 27/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 hơn 186 tỷ đồng. Đặc biệt, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc có giá trị "khủng" này. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1169 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 13- 25 - 32 - 36 - 41 - 53 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 29. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1169 này, Vietlott tìm ra 31 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.636 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 35.920 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)