Thái Nguyên quyết không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực khi sắp xếp bộ máy

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, tỉnh kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ và trong bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Ngày 27/3, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động quý I/2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, trong quý I, Ban đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Một số công việc nổi bật như: Ban hành Chương trình công tác năm 2025; tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định; xem xét, đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 04 vụ án.

Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố mới 1 vụ án, 7 bị can về tội tham nhũng, chức vụ; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 3 vụ án, 9 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh thụ lý 8 vụ, 41 bị cáo, đã xét xử 2 vụ, 4 bị cáo. Phấn đấu trong quý II năm 2025, kết thúc điều tra, truy tố 2 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, theo dõi.

Kết luận Phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm, thu hồi tài sản.

Ông Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ và trong bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, các cơ sở nhà, đất chưa sắp xếp, xử lý (nếu có) theo quy định; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra một số mỏ khoáng sản lớn trên địa bàn.