Bộ Công an hỗ trợ 84 tỉ đồng xây mới, sửa chữa 1.400 nhà tạm tại Kon Tum

TPO - Bộ Công an hỗ trợ 84 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa 1.400 căn nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sáng 28/3, tại nhà rông thôn Kon Jri Xút (xã Đăk Blà, TP.Kon Tum, Kon Tum), Bộ Công an đã tổ chức lễ ra quân xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, xây dựng nhà tặng đồng bào các tỉnh Tây Nguyên.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, địa phương đã gặp rất nhiều khó khăn như ngân sách không đảm bảo, việc huy động các nguồn lực xã hội còn hạn chế. Qua rà soát nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của địa phương và huy động từ các nguồn lực xã hội mới chỉ đảm bảo được 72,4% tổng nhu cầu kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí 84 tỉ đồng để xây dựng mới 1.400 căn nhà còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 26/3/2025, toàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.776 hộ/2.752 hộ (trong đó, xây mới 1.388 hộ, sửa chữa 388 hộ), đạt tỉ lệ 65%.

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Cùng với 18.159 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí hơn 780 tỉ đồng đã được thực hiện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình.

“Vừa qua, với nguồn lực từ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân quyên góp ngày lương ủng hộ, số tiền 362 tỉ đồng đã được bàn giao đến Tỉnh ủy Gia Lai, Tỉnh ủy Cao Bằng để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nối tiếp chương trình, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Tỉnh ủy Kon Tum, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 2 căn nhà mẫu, khởi công xây mới đồng loạt hơn 500 căn trong tổng số 1.400 căn nhà”, ông Tùng chia sẻ.

Là một trong những hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới trong buổi lễ, chị Y Lan (trú xã Đăk Blà, TP.Kon Tum) không giấu được sự xúc động.

“Trước đây gia đình sống trong ngôi nhà tranh vách đất, ẩm mốc, dột nát. Sau khi nhận hỗ trợ 60 triệu đồng từ Đảng, Nhà nước, gia đình mới có kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố. Nay dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa, gia đình tôi rất vui và xúc động”, chị Y Lan chia sẻ.