Bản tin 8H: Số phận dự án đường sắt 7.665 tỷ đồng 'đắp chiếu' gần 15 năm

TPO - Dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, với tổng vốn đầu tư 7.665 tỷ đồng, bị hoãn từ năm 2011. Đến nay, Bộ Giao thông vận tải tính toán cần thêm 700 tỷ đồng nữa để khởi động lại.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân với chiều dài 131 km (43 km xây dựng mới và 88 km cải tạo, nâng cấp) được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn bản số 75/CP-CN ngày 9/1/2004 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng vốn đầu tư 7.665 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2005, dự kiến hoàn thành đầu năm 2012, nhưng bị hoãn lại vào năm 2011 do khó khăn về nguồn vốn và giãn tiến độ cho đến nay. Đầu tháng 2, Bộ Giao thông vận tải có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó, kiến nghị xem xét, chấp thuận đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030. Trả lời báo chí thời điểm đó, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết xét cả khối lượng đã thực hiện trước đây do dừng giãn, sơ bộ tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng so với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 700 tỷ đồng. Đến nay chưa rõ thời điểm dự án được tái sinh.

Ngày 30/3, thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép sử dụng từ nguồn tiết kiệm 5% kinh phí chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 4.557,773 tỷ đồng để các địa phương triển khai chương trình này trên địa bàn. Đến nay, các địa phương đã nhận được 2.836,8 tỷ đồng từ các bộ, ngành, địa phương, ngân hàng, tập đoàn, đạt gần 82% theo phương án phân công của Ban Chỉ đạo trung ương. Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 168.027 căn. Trong tuần, cả nước tăng khoảng 11.000 căn (hoàn thành và xây mới); bình quân mỗi ngày mỗi địa phương hỗ trợ 25 căn nhà thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày 30/3, thông tin từ UBND thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Quán Hàu tự tử. Theo đó, khoảng 16h ngày 29/3, người dân địa phương phát hiện 1 đôi dép và 1 chiếc xe máy chở hàng để trên cầu Quán Hàu, nghi ngờ có người nhảy xuống sông tự tử nên trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng xác định chủ chiếc xe máy này là anh H. T. M. 21 tuổi, trú xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, làm nghề giao hàng. Camera từ bộ phận nâng cấp, sửa chữa cầu Quán Hàu ghi lại hình ảnh nam thanh niên này leo lên lan can cầu để nhảy xuống.

Chiều 30/3, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân. Trước đó ngày 29/3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu trên cầu Nhật Tân. Qua điều tra, Phòng CSGT xác định được danh tính các đối tượng là N.K.Đ (SN 2007, điều khiển xe mô tô BKS 88AC-041.XX); Đ.Q.T (SN 2008, điều khiển xe mô tô BKS 88AC-020.XX); T.V.P (SN 2008, điều khiển xe mô tô BKS 88AC-001.XX) cả ba đều thường trú tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Tại cơ quan Công an, bước đầu những người trên thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, do không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ. Riêng khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Từ nay đến ngày 2/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Tối 30/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo có khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.334 với giá trị gần 57 tỷ đồng.Tờ vé số may mắn có các cặp số trùng với giải Jackpot là: 14-15-33-38-42-45. Kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 22 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.024 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 33,818 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/3, UBND quận 8 (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức thống kê, làm rõ nguyên nhân hàng trăm căn hộ chung cư bị nứt nghi do dư chấn từ trận động đất ở Myanmar. Trước đó, chiều 28/3, dư chấn từ trận động đất mạnh hơn 7,7 độ tại Myanmar đã làm các tòa nhà của khu chung cư Diamond Riverside, đường Võ Văn Kiệt, phường 16 (quận 8) bị rung lắc. Đại diện Ban quản trị chung cư Diamond Riverside cho biết qua thống kê, có hơn 300 căn hộ xuất hiện các vết nứt ở tường, gạch nền bị phồng rộp… với các mức độ khác nhau. (XEM CHI TIẾT)