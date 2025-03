Đoàn Việt Nam đã đến Myanmar, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn

TPO - Chiều 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục PCCC Bộ Công An phụ trách, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.

Ra sân bay đón đoàn về phía Myanmar có ông U Soe Thein, Thủ hiến Vùng Yangon, phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn, Đại tá Đào Văn Duy, Tùy viên quốc phòng, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp quốc gia khắc phục hậu quả động đất. Đội cứu hộ của Việt Nam từ ngày mai sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng sẽ được chuyển tới người dân vùng bị nạn. Đây là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar - thành viên Asean trong việc khắc phục, giảm nhẹ hậu quả sau thiên tai, thể hiện truyền thống "thương người như thể thương thân", tinh thần trách nhiệm quốc tế và nghĩa cử nhân đạo của Việt Nam, đồng thời khẳng định uy tín và năng lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trong tham gia các hoạt động quốc tế. Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar cũng đã gửi điện thăm hỏi người dân Myanmar. 100.000 người bị ảnh hưởng sau trận động đất kinh hoàng Ngày 30/3, một trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra ở miền trung Myanmar, gây nên cơn hoảng loạn nữa cho người dân sau 3 ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng, báo chí khu vực đưa tin. Trận động đất mới nhất nằm trong loạt dư chấn của trận động đất 7,7 độ hôm 28/3, Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar cho biết. Tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km, nằm cách thị trấn Patheingyi thuộc TP Mandalay khoảng 8 km về phía tây bắc. Mandalay là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất cách đây 3 ngày. Số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 28/3 đã lên tới 1.700 người, với 3.400 người bị thương. Khoảng 300 người vẫn mất tích. Trận động đất lần này là một trong những trận mạnh nhất xảy ra ở Myanmar trong thế kỷ qua, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt, cản trở nỗ lực cứu hộ trong bối cảnh cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn. "Đây không chỉ là một thảm họa, mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp chồng lên những tổn thương vốn có", ông Alexander Matheou, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cho biết trong một tuyên bố. "Quy mô của thảm họa này rất lớn, và nhu cầu hỗ trợ là vô cùng cấp bách", ông nói thêm. Các đội cứu hộ nước ngoài cũng đã đến Myanmar để giúp khắc phụ hậu quả. Hội Chữ thập đỏ Myanmar cho biết, các tình nguyện viên đang sơ cứu và phân phát các vật dụng như chăn, bạt che và bộ dụng cụ vệ sinh. Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế (IFRC) đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động hơn 113 triệu USD để hỗ trợ 100.000 người bị ảnh hưởng.