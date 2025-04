Bản tin 8H: Vietlott liên tiếp 'nổ' giải thưởng khủng

TPO - Chỉ 2 ngày sau khi có 1 vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot hơn 56 tỷ đồng, xổ số Vietlott lại có thêm 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 hơn 12 tỷ đồng.

Tối 1/4, thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1171 của loại hình xổ số Power 6/55 vào chiều cùng ngày, giá trị giải thưởng Jackpot 1 là gần 35 tỷ đồng và chưa có vé trúng. Tuy nhiên, hệ thống Vietlott tìm được một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 12 tỷ đồng. Tờ vé số may mắn này có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của kết quả giải Jackpot 1 là 14 - 15 - 29 - 33 - 39 - 47 và 1 cặp số trùng với số đặc biệt 04. Trước đó, tại kỳ quay số ngày 30/3, Vietlott xác định có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá trên 56,7 tỷ đồng. Tại kỳ quay số ngày 27/3, điểm bán hàng của Vietlott ở TPHCM bán ra 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 186 tỷ đồng.

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 710/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cử ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Khoảng 15h ngày 1/4, ông T.N.H.K. (37 tuổi, trú phường 5, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) nhảy từ cầu thang nối giữa khu chợ lầu và chợ dưới thuộc hệ thống chợ Đà Lạt, xuống mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai.Vụ việc gây ra hỗn loạn do khu vực chợ đang đông người mua sắm. Ông K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ông K. được chẩn đoán vỡ xương chậu và gãy chân. Theo tiểu thương ở chợ, ông K. làm nghề trồng hoa ở làng hoa Vạn Thành, thường cung cấp hoa cho các sạp ở chợ. Thời gian gần đây, ông có biểu hiện buồn bã do gặp phải một số vấn đề cá nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khoảng 18h10 ngày 1/4, xe ô tô màu trắng đang lưu thông qua cầu Đông Trù, hướng từ quận Long Biên sang huyện Đông Anh (Hà Nội), bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế đánh lái vào đường nhánh khu đô thị Park 2 Đông Hội, ngay dưới chân cầu Đông Trù (địa phận huyện Đông Anh) và cố gắng tự dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng chức năng huy động xe cứu hỏa và xe bồn chở nước đến hiện trường. Chiếc xe bị cháy phần đầu, may mắn không thiệt hại về người. Chiếc xe mang nhãn hiệu Kia Optima K5, biển kiểm soát XX-015.82. Chiếc xe trên được chủ nhân độ lại nhiều chi tiết từ nội thất đến ngoại thất, bộ vành xe được thiết kế lại theo phong cách Maybach. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Ngày 2/4, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sáng trời rét, trưa chiều nắng ấm. Độ ẩm không khí trung bình ở mức 63-70% khiến cảm giác hanh khô.Trạng thái thời tiết này ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 4/4. Theo dự báo, khoảng ngày 5-6/4 và ngày 10/4, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây mưa nhỏ, trời lạnh về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều. Ngày 2/4, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Ngày 1/4, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, thông báo về việc di tích bia yểm thủy đạo tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, bị phá hoại. Báo cáo đã được gửi đến UBND thành phố Hội An. Theo ông Ngọc, khoảng 6h ngày 31/3, người dân khi đến thắp hương tại bia yểm thủy đạo đã phát hiện bia đá bị phá hoại nghiêm trọng. Trước đó, lúc 2h ngày 31/3, có người nhìn thấy chiếc xe máy đậu trên lề đường Phan Châu Trinh, gần cây đa và nghe tiếng búa gõ từ khu vực này.

Ngày 1/4, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI lần thứ 21, Tỉnh ủy Lào Cai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y bà Giàng Thị Dung, Bí thư Thành ủy Lào Cai, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); chỉ định ông Phan Quốc Nghĩa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Trước đó, bà Giàng Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Lào Cai kể từ ngày 10/2/2025.