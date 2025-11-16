Vinh danh và trao 234 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Tại lễ tổng kết năm học và chào đón tân sinh viên, trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) đã vinh danh và trao 234 suất học bổng cho sinh viên và tập thể lớp có thành tích xuất sắc với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Dịp này, hơn 1.000 sinh viên Việt Nam và Ấn Độ khóa 2025 đã tham gia Lễ trao áo Blouse.

Ngày 15/11/2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Chương trình tổng kết năm học 2024 – 2025 và chào đón tân sinh viên khóa 2025 với chủ đề “BMU Flame Up – Chinh phục giới hạn”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Doãn Tới - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao môi trường học thuật dân chủ, kỷ cương nhưng đầy nhân văn, sự chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, sự mạnh dạn ứng dụng công nghệ, và đặc biệt là việc để sinh viên thực sự là trung tâm của quá trình đào tạo.

Ông Trần Doãn Tới chia sẻ, điểm nhấn tạo nên niềm tự hào mới của Nhà trường là việc thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có các em đến từ Ấn Độ. Việc sinh viên quốc tế tin tưởng lựa chọn BMU để học tập không chỉ thể hiện uy tín học thuật của Trường, mà còn đưa hình ảnh Tây Nguyên đến gần hơn với bạn bè thế giới, tạo môi trường giao thoa văn hóa phong phú và hiện đại. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên phát huy vai trò. Những chiến dịch tình nguyện, các chương trình “Sinh viên với cộng đồng”, các câu lạc bộ chuyên môn – nghiên cứu – kỹ năng... đã góp phần hình thành bản lĩnh, tác phong và tầm nhìn của người thầy thuốc tương lai.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy mong muốn Nhà trường tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương, từng bước xây dựng uy tín của một trung tâm đào tạo y khoa có tầm khu vực.

GS.TS Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, trong năm học mới, Nhà trường sẽ tập trung vào một số phương hướng lớn: Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; mở rộng hợp tác với bệnh viện, cơ sở y tế và các tổ chức trong nước – quốc tế để tăng cơ hội thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại, chuẩn mực và thân thiện; chăm lo phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên, xây dựng văn hóa học thuật và tinh thần phục vụ cộng đồng.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã vinh danh và trao 234 suất học bổng cho sinh viên và tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong năm học 2024–2025 và tân sinh viên năm học 2025 – 2026 với tổng trị giá 1 tỷ 370 triệu đồng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào thế hệ nhân lực y tế tương lai.

Hơn 1.000 sinh viên Việt Nam và Ấn Độ tham gia Lễ trao áo Blouse

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã chào đón 1.029 tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chương trình, 1.029 sinh viên Việt Nam và Ấn Độ khóa 2025 đã tham gia Lễ trao áo Blouse – hoạt động truyền thống quan trọng của sinh viên khối ngành sức khỏe. Chiếc áo blouse trắng được trao trang trọng mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh khiết, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm gắn liền với sứ mệnh của ngành y. Đồng thời nhắc nhở mỗi tân sinh viên về những giá trị cốt lõi của người làm công tác chăm sóc sức khỏe.

Thủ khoa đầu vào Phan Trí Nhân, sinh viên ngành Y khoa khóa 2025, chia sẻ: “Được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tại BMU là niềm tự hào lớn. Em tin rằng dưới ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần ‘Flame Up – Chinh phục giới hạn’, chúng em sẽ không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi thử thách để trở thành những người thầy thuốc mang trái tim nhân ái.”

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 7 đơn vị doanh nghiệp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và truyền thông, hướng nghiệp.

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như: cuộc thi team building, chương trình văn nghệ và vòng chung kết “Đại sứ BMU 2025” nhằm tìm kiếm gương mặt sinh viên tiêu biểu mang tinh thần “Đạo đức – Năng lực – Tâm huyết” của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.