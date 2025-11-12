Trung Quốc kích hoạt cơ chế khẩn cấp để đón 3 phi hành gia mắc kẹt trong vũ trụ

TPO - Trung Quốc đang lên kế hoạch đón 3 phi hành gia trên trạm không gian Thiên Cung, sau khi chuyến trở về của họ bị trì hoãn vì tàu vũ trụ va chạm với rác.

Báo SCMP dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết, tàu Thần Châu-22, vốn dành để vận chuyển nhóm phi hành đoàn tiếp theo, nay đang được lắp đặt tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc sa mạc Gobi.

Ngày 11/11, Văn phòng Chương trình Không gian có người lái Trung Quốc (CMSE) cho biết “các kế hoạch và biện pháp khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức, tuân thủ nguyên tắc ‘tính mạng là trên hết, an toàn là ưu tiên hàng đầu’”. Cơ quan này không nêu rõ biện pháp cụ thể mà họ triển khai.

Nhóm phi hành gia Trung Quốc trên trạm vũ trụ Thiên Cung

Tàu Thần Châu-20 đáng lẽ phải thực hiện nhiệm vụ đưa nhóm 3 phi hành gia trở về, nhưng nhiều khả năng sẽ quay lại Trái đất mà không chở theo người nào.

Một nguồn tin cho biết tàu Thần Châu-20 không bị hư hại nghiêm trọng và vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ. “Nhưng quá trình tái nhập khí quyển sẽ khiến tàu phải chịu nhiệt độ và áp lực cực lớn, vì vậy nhóm điều hành quyết định chọn phương án an toàn”, nguồn tin cho biết.

Theo kế hoạch hiện tại, Thần Châu-20 sẽ rời cảng Thiên Cung và quay lại Trái đất mà không chở theo phi hành gia nào.

Sau đó, Thần Châu-22 sẽ được phóng lên, mang theo hàng tiếp tế mới cho Thiên Cung rồi đón 3 phi hành gia trở về.

Hai nguồn tin không tiết lộ thời điểm phóng dự kiến. Thông thường, một tàu Thần Châu dự phòng cần 8 ngày chuẩn bị trước khi phóng, nhưng lần này có thể lâu hơn vì bệ phóng vẫn đang phải điều chỉnh lại sau khi thực hiện sứ mệnh Thần Châu-21 hôm 31/10.

CMSE cho biết 3 phi hành gia đang “trong tình trạng sức khỏe tốt” và vẫn “tiếp tục công việc và sinh hoạt thường nhật trên trạm”, bao gồm việc thực hiện thí nghiệm chung với phi hành đoàn mới đến.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải thay đổi lịch trình bất ngờ kể từ khi nước này bắt đầu thực hiện chương trình không gian có người lái năm 2003.

Một hệ thống cứu hộ dự phòng được thiết lập từ năm 2021, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống được kích hoạt.

Sự cố này gây xáo trộn lịch phóng dày đặc vào thời gian cuối năm tại Tửu Tuyền. Trong số các tên lửa đang chờ phóng có tên lửa Chu Tước-3 của hãng Landspace – được kỳ vọng trở thành tên lửa tái sử dụng thứ hai trên thế giới, sau Falcon 9 của hãng SpaceX.

So với sự cố gần đây trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), tình huống ở Thiên Cung vẫn được coi là nhẹ.

Năm ngoái, hai phi hành gia của NASA là Sunita Williams và Butch Wilmore dự kiến ở lại ISS 1 tuần, nhưng rút cục phải ở lại 9 tháng vì tàu Starliner của Boeing gặp vấn đề về động cơ và rò rỉ.