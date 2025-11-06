Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Sự cố bất thường khiến tàu vũ trụ Trung Quốc chưa trở về Trái đất

Bình Giang

TPO - Tàu vũ trụ Thần Châu-20 của Trung Quốc phải hoãn nhiệm vụ trở về Trái Đất sau khi con tàu có khả năng đã va đập với các mảnh vỡ trong không gian, Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết.

than-chau-20.jpg
Nhóm phi hành gia Thần Châu-20 và Thần Châu-21 ký biên bản bàn giao nhiệm vụ

Đây là tình huống bất thường có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Ngày 6/11, CMSA cho biết họ đang tiến hành phân tích va chạm và đánh giá rủi ro, nhưng không đưa ra lịch trình mới cho nhiệm vụ trở về.

Sự cố cho thấy các chuyến bay vũ trụ đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro, khi số lượng mảnh vỡ hay rác trong không gian ngày càng nhiều. Chúng bắt nguồn từ các tầng tên lửa cũ và các bộ phận tàu vũ trụ bị bỏ lại, trôi trong không gian ở độ cao hàng trăm kilomet so với mặt đất, có nguy cơ va chạm với các phương tiện đang hoạt động.

Chương trình Thần Châu có nhiệm vụ đưa các phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung định kỳ 6 tháng để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm sửa chữa các hư hại do mảnh vỡ không gian gây ra cho trạm.

Nhiệm vụ trở về của phi hành đoàn Thần Châu-19 hồi tháng 4 cũng bị trì hoãn, nhưng vì điều kiện thời tiết tại khu vực hạ cánh. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ trở về bị chậm vì mảnh vỡ không gian.

CMSA không cho biết Thần Châu-20 bị va chạm khi đang neo tại Thiên Cung, nơi Thần Châu-21 cũng đang ghép nối sau khi bay lên tuần trước. Hai phi hành đoàn đang trong giai đoạn bàn giao kéo dài vài ngày.

Theo quy trình vận hành, nếu Thần Châu-20 không thể sửa chữa được trên trạm, thì Thần Châu-21 sẽ được dùng để đưa phi hành đoàn trở về Trái đất.

Trong trường hợp cả 2 tàu đều hư hỏng không thể sử dụng, tàu Thần Châu dự phòng sẽ được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc lên đón các phi hành gia.

Tại trung tâm phóng, một tên lửa Trường Chinh-2F dự phòng và một tàu Thần Châu dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

Dù thời gian trì hoãn có thể ngắn, nhưng kinh nghiệm cho thấy các phi hành gia đôi khi phải ở lại vũ trụ lâu hơn dự kiến. Năm ngoái, 2 phi hành gia NASA phải ở lại 9 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế sau sự cố kỹ thuật với tàu vũ trụ Boeing Starliner.

Bình Giang
Reuters
#Thần Châu-20 #Tàu vũ trụ #Trạm vũ trụ Trung Quốc #Trạm Thiên Cung #Sự cố không gian #Rác vũ trụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục