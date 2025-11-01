Giải mã bí ẩn tàn phá 5 tỷ con sao biển

TPO - Các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra bí ẩn khiến hơn 5 tỷ con sao biển chết hàng loạt trên vùng biển Bắc Mỹ suốt 1 thập kỷ.

Sao biển thường có 5 cánh, nhưng một số loài có thể có tới 24 cánh. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, từ cam đơn sắc đến các hoa văn pha trộn cam, tím, nâu và xanh lá.

Bắt đầu từ năm 2013, căn bệnh bí ẩn được gọi là “bệnh hao mòn sao biển” gây ra hiện tượng chết hàng loạt sao biển ở khu vực kéo dài từ Mexico đến tận Alaska, khiến số lượng loài này bị tàn phá và tình trạng vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Sao biển hướng dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất khoảng 90% số lượng cá thể chỉ trong 5 năm đầu bùng phát dịch bệnh.

Sao biển trên vùng biển ngoài khơi Canada. Ảnh: AP

“Cảnh tượng thực sự rất kinh khủng”, nhà bệnh học biển Alyssa Gehman, công tác tại Viện Hakai ở British Columbia (Canada), cho biết.

Bà giải thích rằng những cánh đầy đặn của sao biển khỏe mạnh duỗi ra, nhưng bệnh hao mòn khiến chúng bị loét nhiều chỗ và rụng cánh.

Theo nghiên cứu vừa được trên tạp chí Nature Ecology and Evolution, nguyên nhân gây bệnh hao mòn là một loại vi khuẩn.

Phát hiện này giải đáp câu hỏi tồn tại từ lâu về căn bệnh rất nghiêm trọng dưới đại dương. Phải mất hơn 1 thập kỷ các nhà khoa học mới xác định được nguyên nhân gây bệnh, sau nhiều hướng đi sai và những bước ngoặt bất ngờ trong quá trình nghiên cứu.

Nghiên cứu ban đầu xác định phân họ virus thuộc họ Parvoviridae là thủ phạm, nhưng hóa ra chúng chỉ là loại virus tồn tại bình thường trong cơ thể sao biển khỏe mạnh.

Nghiên cứu mới tìm ra thủ phạm là vibrio pectenicida - có khả năng phá vỡ màng tế bào, gây bệnh cho sao biển, hải sâm và cả động vật có vỏ.