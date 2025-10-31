Phát hiện ‘quả bóng tử thần’ dưới đáy biển sâu

TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài bọt biển ăn thịt có hình dạng như “quả bóng tử thần” ở một trong những vùng biển xa xôi và hẻo lánh nhất Trái đất, cùng với khoảng 30 loài sinh vật biển sâu chưa từng được biết đến trước đây.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu ở vùng sâu của Nam Đại Dương, bao gồm các miệng núi lửa dưới đáy biển, rãnh South Sandwich và các hệ sinh thái đáy biển quanh đảo Montagu và Saunders.

Loài bọt biển ăn thịt mới được phát hiện

Ngoài loài bọt biển đặc biệt này, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy các loài giun vảy có lớp giáp óng ánh chưa từng được ghi nhận, các loài sao biển mới, nhiều loài giáp xác mới như chân đều (isopod) và chân chèo (amphipod), cùng những loài ốc sên và hai mảnh vỏ hiếm gặp.

Các chuyên gia đang đánh giá thêm nhiều sinh vật có thể là loài chưa từng phát hiện trước đây, trong đó có san hô đen và giống mới thuộc họ bút biển (sea pen).

“Nam Đại Dương vẫn là khu vực ít được khảo sát. Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ đánh giá dưới 30% số mẫu thu thập được trong chuyến thám hiểm này, vậy mà đã xác nhận được khoảng 30 loài mới, cho thấy mức độ đa dạng sinh học chưa được ghi nhận còn rất lớn”, Tiến sĩ Michelle Taylor, trưởng nhóm khoa học thuộc chương trình Điều tra Đại dương Nippon Foundation–Nekton, cho biết.

Một loài sao biển và giun vảy mới được phát hiện trong chuyến thám hiểm

Loài bọt biển hình cầu được bao phủ bởi các móc nhỏ li ti dùng để bẫy con mồi, khác hẳn cách thức ăn thụ động bằng lọc nước của hầu hết các loài bọt biển.

Trong loạt chuyến khảo sát, nhóm nghiên cứu thu thập gần 2.000 mẫu cá thể thuộc 14 nhóm động vật khác nhau. Họ cũng quay video phân giải cao về môi trường sống ở nơi sâu thẳm này, trong đó có thước phim về con mực khổng lồ non – loài sinh vật huyền thoại mà hầu như chưa ai được thấy trong tự nhiên.