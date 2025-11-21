Ba 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ được phát hiện gần Venezuela

TPO - Ba máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã thực hiện chuyến bay gần bờ biển Venezuela, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với thông lệ hoạt động của Lầu Năm Góc.

Trước đây, các nhiệm vụ như vậy thường chỉ có sự tham gia của tối đa hai máy bay. Giới phân tích nhận định việc điều động cùng lúc ba chiếc B-52 cho thấy mức độ căng thẳng tại khu vực Caribe đang gia tăng.

Theo dữ liệu theo dõi do BBC Verify phân tích, các máy bay xuất phát từ Căn cứ Không quân Barksdale (bang Louisiana, Mỹ) và bay về hướng Venezuela. Đại diện Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ xác nhận nhiệm vụ này, đồng thời cho biết bộ phát đáp của B-52 đã được tắt ngay sau khi cất cánh.

Đây không phải lần đầu tiêm kích B-52 xuất hiện gần Venezuela. Từ giữa tháng 10 đến nay, các chuyến bay của "pháo đài bay" này liên tục được ghi nhận trong khu vực.

B-52 là máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1952 và đưa vào sử dụng từ năm 1955, B-52 trở thành một trong những máy bay lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trong quân đội Mỹ.

Máy bay được trang bị 8 động cơ Pratt & Whitney TF33 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h, trần bay 17 km và tầm bay tối đa là 17.000 m. Trong quá trình phục vụ, máy bay B-52 được nâng cấp nhiều lần với những cải tiến về động cơ, tăng tải trọng cất cánh và hệ thống điện tử tiên tiến.

Về vũ khí, phiên bản B-52H có thể mang đầy đủ bom dẫn đường và tên lửa hành trình, có thể chứa tới 20 ALCM. Ngoài ra, máy bay cũng là nền tảng phù hợp để thử nghiệm các loại tên lửa hành trình tầm xa như LRSO.