Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga đưa phiên bản tiêm kích tàng hình Su-75 đến Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Nga trình làng phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình không người lái Su-75 Checkmate tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Phiên bản trưng bày lần này được đánh giá là hoàn thiện nhất từ trước đến nay, cùng nhiều cải tiến về thiết kế.

Sukhoi đã trình làng phiên bản hoàn chỉnh của máy bay chiến đấu tàng hình Su-75 Checkmate tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Phiên bản này có cánh được nâng cấp và thân sau được thiết kế lại, khung máy bay đánh dấu bằng số 750 cho thấy phiên bản hoàn thiện nhất từ ​​trước đến nay của Checkmate.

Phát biểu bên lề triển lãm, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Rostec Sergey Chemezov tuyên bố, máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên đường băng.

75.jpg
af964bd5-7298-4b04-9c88-0039368b42f6.jpg
Máy bay Su-75 phiên bản có người lái (trái) và không người lái (phải).

"Việc phát triển máy bay mới cần một khoảng thời gian đáng kể, trung bình từ 10 đến 15 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Máy bay của chúng tôi gần như đã ở giai đoạn bay thử nghiệm", ông nói.

Theo ông Chemezov, Rostec tiếp tục tối ưu hóa thiết kế và tin rằng Su-75 sẽ thu hút được nhiều khách hàng nhờ giá thành thấp, cấu hình một động cơ và khả năng tác chiến linh hoạt, đáp ứng cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Sukhoi cho biết Checkmate sử dụng cửa hút khí siêu thanh không bộ chuyển hướng, đuôi chữ V và các khoang treo vũ khí trong-ngoài, cho phép mang tải trọng 6.000-7.400 kg. Thiết kế khí động học được tối ưu để giảm tín hiệu radar nhưng vẫn bảo đảm hoạt động hiệu quả ở độ cao lớn.

Theo các thông số kỹ thuật công bố, Su-75 có chiều dài 17,7 m, sải cánh 11,8 m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 26 tấn. Máy bay hướng tới tốc độ gần Mach 1,8 - 2,0, tầm bay 2.900 - 3.000 km và trần bay khoảng 16.500 m.

Vũ khí dự kiến của Checkmate gồm tên lửa không đối không R-77, R-74M, tên lửa dẫn đường Kh-38, Kh-59MK2, tên lửa chống hạm Kh-35E, cùng nhiều loại bom dẫn đường và cụm pháo tùy chọn. Với cấu hình này, Su-75 được xếp vào cùng phân khúc với Gripen E, KF-21 và các dòng chiến đấu cơ đa năng hạng trung.

Sukhoi dự kiến phát triển Su-75 với ba biến thể: Phiên bản tàng hình một chỗ ngồi, phiên bản hai chỗ ngồi cho huấn luyện hoặc tấn công, và phiên bản không người lái hoàn toàn đóng vai trò như "người bạn đồng hành trung thành". Phương pháp tiếp cận mô-đun giúp các biến thể chia sẻ chung khung thân và hệ thống điện tử hàng không, đồng thời dễ dàng tùy biến theo yêu cầu nhiệm vụ.

Quỳnh Như
#Su-75 #Checkmate #Nga #Dubai Air Show 2025 #máy bay chiến đấu #tàng hình #không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục