Ukraine đưa hệ thống phòng không mới vào trực chiến

TPO - Truyền thông Ukraine đưa tin, Trung đoàn tên lửa phòng không số 156 của nước này đã bắt đầu triển khai hệ thống Terrahawk Paladin do Anh cung cấp.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, Trung đoàn tên lửa phòng không số 156 thuộc Không quân Ukraine đã đưa hệ thống Terrahawk Paladin vào trực chiến. Đây là những tổ hợp tên lửa đầu tiên được Anh chuyển giao cho Ukraine và hiện được tích hợp vào lực lượng không quân thay vì lực lượng mặt đất, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như yểm trợ các tổ hợp phòng không khác.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Terrahawk Paladin.

Terrahawk Paladin là hệ thống phòng không tầm ngắn và chống máy bay không người lái được phát triển bởi MSI Defense Systems có trụ sở tại Anh. Việc chuyển giao các hệ thống phòng không này là một phần trong gói viện trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine, được công bố vào tháng 10/2023. Thời điểm đó, London không tiết lộ số lượng bệ phóng cũng như thời gian chuyển giao.

Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin sử dụng pháo tự động với cỡ nòng có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Theo tiêu chuẩn, Terrahawk Paladin được trang bị pháo Mark 44 Bushmaster II 30 mm, có thể thay thế bằng phiên bản 40 mm. Ukraine đã nhận được một phiên bản pháo 30 mm.

Terrahawk Paladin cũng được trang bị cảm biến và radar 360 độ, cho phép phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển ở cự ly gần.