Máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy hơn 500 xe tăng Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy hơn 500 xe tăng của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả xe tăng phương Tây cung cấp cho Kiev.

Phát biểu bên thềm triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Dubai Airshow 2025, đại diện công ty ZALA cho biết, các loại máy bay không người lái (UAV) trinh sát, tấn công Lancet đã phá hủy hơn 500 xe tăng của lực lượng Ukraine, trong đó có hơn 60 xe bọc thép do thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

"Máy bay không người lái của chúng tôi đã tấn công hơn 500 xe tăng của lực lượng Ukraine trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm hơn 60 xe tăng của NATO: Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh có giá trị lên tới hàng triệu USD", tuyên bố nêu rõ.

image-4.jpg
Máy bay không người lái Lancet.

Ngoài ra, các đơn vị vận hành UAV Lancet đã vô hiệu hóa hơn 260 pháo tự hành M777, 100 pháo tự hành M109, 60 pháo tự hành AHS Krab và hàng trăm thiết bị công nghệ cao khác, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS.

"Theo ước tính của các chuyên gia, tổng giá trị thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine bị hệ thống Lancet của ZALA phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt này dao động từ 4 đến 12 tỷ USD", đại diện công ty cho biết.

Máy bay không người lái Lancet của Nga được biết đến là "sát thủ" trên chiến trường. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, loại UAV này đã chứng minh tính hiệu quả trong thực chiến khi liên tiếp vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Lancet có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg, có thể trang bị đầu đạn nổ mạnh (HE) hoặc đầu đạn phân mảnh. Máy bay không người lái này có tốc độ khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40-50 km. UAV có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, UAV sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h.

Hiện tại, Lancet-3 là máy bay không người lái tấn công tiên tiến nhất của Nga. Với thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên UAV gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Theo thông tin từ nguồn mở, Nga đã triển khai phiên bản nâng cấp máy bay không người lái Lancet, có tên là Lancet XXL, với tầm hoạt động mở rộng đến 200 km và mang đầu đạn tương đương với 20 kg thuốc nổ TNT.

Quỳnh Như
Tass
