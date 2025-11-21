Ý nghĩa đằng sau thỏa thuận nâng cấp bệ phóng Patriot giữa Mỹ và Ukraine

TPO - Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, việc hiện đại hóa các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot của Ukraine không chỉ là duy trì mà còn rất cần thiết cho quá trình hoạt động lâu dài.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/11 đã phê duyệt việc bán gói dịch vụ bảo trì và hiện đại hóa hệ thống phòng không Patriot cho Chính phủ Ukraine. Tổng giá trị ước tính của thỏa thuận là 105 triệu USD.

Gói này bao gồm việc hiện đại hóa bệ phóng, phụ tùng thay thế, đào tạo, hậu cần và hỗ trợ - mọi thứ cần thiết để duy trì và vận hành hiệu quả trong thời gian dài.



Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, trong một bài viết trên mạng xã hội X, cho biết: "Khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên không nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên hàng đầu".

Mặc dù thỏa thuận này có quy mô hạn chế so với các thương vụ chuyển giao vũ khí quy mô lớn, các chuyên gia quốc phòng nhận định thỏa thuận này phản ánh chiến lược dài hạn nhằm tăng cường khả năng duy trì và mở rộng hệ thống phòng không của Ukraine.

Justin Bronk, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), cho biết: "Với 105 triệu USD, gói này quá nhỏ để cải thiện đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa của Ukraine trong ngắn hạn".

Tuy nhiên, ông Bronk lưu ý rằng giá trị then chốt nằm ở việc nâng cấp các bệ phóng M901 cũ lên chuẩn M903.

Các bệ phóng M901 cũ chỉ có thể phóng tên lửa đánh chặn PAC-2 GEM-T và PAC-3 CRI, tuy nhiên những tên lửa này có hiệu quả hạn chế trước các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo. Ngược lại, cấu hình M903 cho phép bệ phóng bắn PAC-3 MSE, loại tên lửa đánh chặn tiên tiến và mạnh nhất trong dòng Patriot, đặc biệt hiệu quả chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

"PAC-2 GEM-T phù hợp với mục tiêu tầm xa nhưng không tối ưu trước tên lửa đạn đạo, PAC-3 CRI nhỏ hơn nhưng cũng kém hiệu quả hơn so với PAC-3 MSE tiêu chuẩn mới nhất", ông giải thích.

Chuyên gia này lưu ý rằng, Ukraine hiện đã vận hành một số bệ phóng M903, song gói nâng cấp lần này cho thấy nỗ lực mở rộng và chuẩn hóa toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Về lâu dài, điều này giúp Ukraine có thêm nhiều bệ phóng tương thích với các loại tên lửa đánh chặn hiện đại nhất, đồng thời dễ dàng tiếp nhận hỗ trợ từ các quốc gia đối tác, bởi PAC-3 MSE đang là phiên bản được sản xuất rộng rãi nhất hiện nay.