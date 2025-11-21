Nga tuyên bố kiểm soát thành phố trọng điểm Kupiansk, Ukraine lập tức bác bỏ

TPO - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk, đông bắc Ukraine.

Điện Kremlin trước đó cho biết, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm sở chỉ huy của cụm quân phía Tây, nơi ông gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các quan chức quân sự cấp cao khác.

Tổng thống đã được thông báo tóm tắt về tình hình tại hai thành phố quan trọng ở miền đông Ukraine - Kostiantynivka và Kramatorsk - cũng như xung quanh Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

"Các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được thành phố Kupiansk và đang tiếp tục đẩy lùi các đơn vị Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol", ông Gerasimov nói với Tổng thống Putin trong một video được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin.

Ông Gerasimov cũng thông báo, rằng lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk và hơn 80% Vovchansk.

Giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra gần Pokrovsk, ông nói, với sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp cùng các chỉ huy quân đội. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố sau đó cùng ngày, lực lượng Ukraine đã bác bỏ thông tin của Nga. “Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine xin thông báo, Kupiansk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”.

"Những tuyên bố cho rằng 80% Vovchansk ở tỉnh Kharkiv và 70% thành phố Pokrovsk nằm dưới quyền kiểm soát của Nga cũng là sai sự thật”, tuyên bố cho biết thêm.

Phía Ukraine thừa nhận Pokrovsk là mặt trận “nóng” nhất, khi quân đội Nga phát động 56 cuộc tấn công.

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tiến công chậm rãi về phía tây qua khu vực Donetsk như một phần của chiến dịch giành toàn bộ Donbass - bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk.

Quân đội Nga cũng đã đạt được những thành tựu gần đây ở phía nam tỉnh Zaporizhzhia.