Lý do đặc phái viên Mỹ hủy gặp Tổng thống Ukraine vào phút chót

TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 để thảo luận về một kế hoạch hòa bình mới, nhưng cuộc gặp đã không diễn ra vì ông Zelensky có một đề xuất khác.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Một quan chức Mỹ nói với Axios, rằng ông Witkoff đã lên kế hoạch đến Ankara vào ngày 19/11 để tham dự cuộc họp ba bên với Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi ông Zelensky tỏ ra không quan tâm đến việc thảo luận về kế hoạch của Mỹ.

Quan chức này cho biết, ông Zelensky đã yêu cầu thảo luận về kế hoạch hòa bình theo một định dạng rộng hơn, bao gồm các nước châu Âu. Do đó, ông đã đến Ankara với một kế hoạch khác, được soạn thảo với các đối tác châu Âu của Ukraine, mà Nga sẽ không bao giờ chấp nhận.

Một quan chức Mỹ khác chỉ ra vụ bê bối chính trị nội bộ ở Ukraine, liên quan cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào những người thân cận với ông Zelensky, là một lý do nữa khiến các cuộc đàm phán bị hoãn lại.

Theo vị quan chức này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho ông Witkoff cố gắng đạt được thỏa thuận với ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng ủng hộ quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Ukraine của ông Witkoff.

"Chúng tôi sẽ chờ đợi. Quả bóng đang ở trong sân của tổng thống Ukraine", vị quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết ông Zelensky được hoan nghênh đến Washington để thảo luận về kế hoạch mới của Mỹ nếu ông muốn.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin về "kế hoạch hòa bình" 28 điểm mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, bao gồm các điều khoản như thừa nhận sự kiểm soát của Nga với Donbass, cắt giảm một nửa quy mô của Lực lượng Vũ trang Ukraine…

Axios đưa tin kế hoạch 28 điểm này được soạn thảo bởi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Nhà Trắng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một khuôn khổ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vào cuối tháng này.