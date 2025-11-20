Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lý do đặc phái viên Mỹ hủy gặp Tổng thống Ukraine vào phút chót

Minh Hạnh

TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 để thảo luận về một kế hoạch hòa bình mới, nhưng cuộc gặp đã không diễn ra vì ông Zelensky có một đề xuất khác.

ddf6964ac959a73b3a6d19dd822b58eb.jpg
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Một quan chức Mỹ nói với Axios, rằng ông Witkoff đã lên kế hoạch đến Ankara vào ngày 19/11 để tham dự cuộc họp ba bên với Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi ông Zelensky tỏ ra không quan tâm đến việc thảo luận về kế hoạch của Mỹ.

Quan chức này cho biết, ông Zelensky đã yêu cầu thảo luận về kế hoạch hòa bình theo một định dạng rộng hơn, bao gồm các nước châu Âu. Do đó, ông đã đến Ankara với một kế hoạch khác, được soạn thảo với các đối tác châu Âu của Ukraine, mà Nga sẽ không bao giờ chấp nhận.

Một quan chức Mỹ khác chỉ ra vụ bê bối chính trị nội bộ ở Ukraine, liên quan cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào những người thân cận với ông Zelensky, là một lý do nữa khiến các cuộc đàm phán bị hoãn lại.

Theo vị quan chức này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho ông Witkoff cố gắng đạt được thỏa thuận với ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng ủng hộ quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Ukraine của ông Witkoff.

"Chúng tôi sẽ chờ đợi. Quả bóng đang ở trong sân của tổng thống Ukraine", vị quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết ông Zelensky được hoan nghênh đến Washington để thảo luận về kế hoạch mới của Mỹ nếu ông muốn.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin về "kế hoạch hòa bình" 28 điểm mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, bao gồm các điều khoản như thừa nhận sự kiểm soát của Nga với Donbass, cắt giảm một nửa quy mô của Lực lượng Vũ trang Ukraine…

Axios đưa tin kế hoạch 28 điểm này được soạn thảo bởi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Nhà Trắng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một khuôn khổ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vào cuối tháng này.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Thổ Nhĩ Kỳ #đặc phái viên Mỹ #Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục