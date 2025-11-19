Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyến thăm âm thầm của tướng Mỹ tới Kiev hé lộ bước đi mới của Nhà Trắng

Minh Hạnh

TPO - Hai quan chức cấp cao của Lục quân Mỹ đã có mặt tại Kiev trong một chuyến thăm không báo trước để gặp các lãnh đạo quân đội, các nghị sĩ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll. (Ảnh: Stars And Stripes)

Theo Politico, nhóm quan chức này bao gồm Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và Tổng Tham mưu trưởng Randy George. Ông Driscoll cùng hai tướng Lục quân Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác, cũng như các đại diện cấp cao của quân đội và ngành công nghiệp.

Nội dung các cuộc gặp sẽ tập trung vào việc thu hút sự tham gia của giới lãnh đạo Ukraine vào tiến trình hòa bình đang bị đình trệ với Nga.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin riêng, rằng ông Driscoll đang có kế hoạch gặp các quan chức Nga sau đó.

"Bộ trưởng Driscoll đang tới Ukraine để nắm bắt tình hình thực tế. Ông sẽ tham gia các cuộc họp tại Ukraine và báo cáo những phát hiện của mình về Nhà Trắng", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết. "Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rõ rằng đã đến lúc chấm dứt các cuộc giao tranh và đạt được một thỏa thuận hòa bình”.

Một quan chức khác nói rằng, nhiệm vụ của ông Driscoll là khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình thay mặt Tổng thống Trump.

Cấp trên của ông Driscoll, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đã không đến thăm Kiev kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Việc cử một Bộ trưởng Lục quân, có nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào huấn luyện và trang bị cho binh lính, là một bước đi bất thường. Tuy nhiên, ông Trump thường sử dụng vào những phái viên như vậy, bao gồm cả đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff cho các cuộc đàm phán về Nga - Ukraine.

Không rõ liệu ông Driscoll có chia sẻ với ông Zelensky bất kỳ đề xuất mới nào từ Nhà Trắng hay không. Trước đó, Mỹ đã kêu gọi đóng băng các hoạt động quân sự của cả hai bên dọc theo tiền tuyến để đẩy nhanh các cuộc đàm phán.

"Quyết định của Nhà Trắng về việc chuyển hướng sang ông Driscoll và các sĩ quan quân đội cấp cao một phần xuất phát từ niềm tin rằng Mátxcơva có thể cởi mở hơn với các cuộc đàm phán do quân đội làm trung gian, và cũng bởi sự thất vọng vì nhiều nỗ lực trước đó đã không mang lại kết quả”, Wall Street Journal viết.

Minh Hạnh
Wall Street Journal, Politico
