Thế giới

Google News

Nga phủ nhận tiến triển trong kế hoạch hòa bình Mỹ soạn cho Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin ngày 19/11 bình luận về báo cáo của Axios rằng Mỹ đang soạn thảo một kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine, và cho biết không có diễn biến mới nào để công bố kể từ hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

lugr3pytmnoyrmtnehysmduae4.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Những nỗ lực của ông Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, cho đến nay vẫn chưa thành công. Tháng trước, ông đã đột ngột hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Putin tại Budapest (Hungary).

Ngày 18/12, hãng Axios đưa tin chính quyền Mỹ đang bí mật tham vấn Nga để xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Cho đến nay, vẫn chưa có sáng kiến nào về vấn đề này. Chưa có diễn biến nào mới kể từ sau cuộc thảo luận của hai lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Alaska”.

Mátxcơva từng nhiều lần khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho cuộc xung đột Ukraine cũng phải giải quyết các yêu cầu an ninh cơ bản của nước này.

Cũng theo ông Peskov, các nhà ngoại giao Nga không được mời đến Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du mà Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi là nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về vấn đề này từ Kiev", ông Peskov phát biểu, đồng thời lưu ý rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến ​​sẽ gặp ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, nhấn mạnh rằng lập trường của Nga đã được Washington, Ankara và Kiev nắm rõ.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Điện Kremlin #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump

