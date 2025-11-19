Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đám cháy lớn nhất trong 50 năm, thiêu rụi 170 ngôi nhà ở Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Một đám cháy cực lớn đã thiêu rụi hơn 170 ngôi nhà tại thành phố ven biển phía nam Nhật Bản. Đây là đám cháy đô thị lớn nhất được ghi nhận ở Nhật Bản trong gần nửa thế kỷ qua.

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà bị thiêu rụi và những cột khói dày bốc lên từ quận Saganoseki của thành phố Oita.

Ngọn lửa cũng đã lan sang sườn đồi gần đó và một hòn đảo không người ở cách bờ biển hơn 1 km, có thể là do gió mạnh, truyền thông địa phương đưa tin.

Trước đó, đám cháy bùng phát tối 18/11 và đã thiêu rụi khu vực rộng 48.900 m2, tương đương với diện tích của 7 sân bóng đá. Vụ việc khiến 175 cư dân trong quận phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Hình ảnh đám cháy bao trùm khu dân cư. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, một người được tìm thấy đã tử vong, trong khi một phụ nữ ngoài 50 tuổi được cho là đã phải nhập viện vì bỏng nhẹ.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả người dân đang phải sơ tán trong giá lạnh", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. "Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa có thể, phối hợp với chính quyền địa phương".

Theo Kyushu Electric Power, vụ cháy đã gây mất điện tại khoảng 300 ngôi nhà trong quận.

6s4hjjiafjintii3mpzfuundvq.jpg
oxy5znwkuzj7xl53f6g7nk4wwi.jpg
Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Số lượng tòa nhà và diện tích khu vực bị nhấn chìm trong biển lửa khiến đây trở thành vụ cháy đô thị lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ cháy năm 1976 ở Sakata, không tính các sự cố do động đất gây ra.

Năm 2016, một vụ cháy ở Itoigawa đã thiêu rụi 147 ngôi nhà và khoảng 40.000 m2. Không có ai thiệt mạng.

Minh Hạnh
Reuters
#Nhật Bản #cháy khu dân cư #cứu hỏa #sơ tán

Xem thêm

Cùng chuyên mục