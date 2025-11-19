Đám cháy lớn nhất trong 50 năm, thiêu rụi 170 ngôi nhà ở Nhật Bản

TPO - Một đám cháy cực lớn đã thiêu rụi hơn 170 ngôi nhà tại thành phố ven biển phía nam Nhật Bản. Đây là đám cháy đô thị lớn nhất được ghi nhận ở Nhật Bản trong gần nửa thế kỷ qua.

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà bị thiêu rụi và những cột khói dày bốc lên từ quận Saganoseki của thành phố Oita.

Ngọn lửa cũng đã lan sang sườn đồi gần đó và một hòn đảo không người ở cách bờ biển hơn 1 km, có thể là do gió mạnh, truyền thông địa phương đưa tin.

Trước đó, đám cháy bùng phát tối 18/11 và đã thiêu rụi khu vực rộng 48.900 m2, tương đương với diện tích của 7 sân bóng đá. Vụ việc khiến 175 cư dân trong quận phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Hình ảnh đám cháy bao trùm khu dân cư. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, một người được tìm thấy đã tử vong, trong khi một phụ nữ ngoài 50 tuổi được cho là đã phải nhập viện vì bỏng nhẹ.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả người dân đang phải sơ tán trong giá lạnh", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. "Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa có thể, phối hợp với chính quyền địa phương".

Theo Kyushu Electric Power, vụ cháy đã gây mất điện tại khoảng 300 ngôi nhà trong quận.

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Số lượng tòa nhà và diện tích khu vực bị nhấn chìm trong biển lửa khiến đây trở thành vụ cháy đô thị lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ cháy năm 1976 ở Sakata, không tính các sự cố do động đất gây ra.

Năm 2016, một vụ cháy ở Itoigawa đã thiêu rụi 147 ngôi nhà và khoảng 40.000 m2. Không có ai thiệt mạng.