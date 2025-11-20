Mỹ muốn Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, từ bỏ vũ khí để chấm dứt xung đột với Nga?

TPO - Mỹ đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng Kiev cần chấp nhận đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo để chấm dứt xung đột với Nga. Đề xuất này yêu cầu Kiev từ bỏ một phần lãnh thổ và vũ khí, hai nguồn thạo tin tiết lộ.

Đề xuất của Mỹ được mô tả là "một khuôn khổ dự thảo để chấm dứt xung đột với Nga".

Các nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết, đề xuất cũng bao gồm việc cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang của Ukraine, cùng nhiều điều khoản khác. “Washington muốn Kiev chấp nhận những điểm chính", nguồn tin nói.

Tờ Financial Times đưa ra thông tin tương tự, cho biết đề xuất của Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ phần còn lại của Donbass, bao gồm cả các khu vực hiện do Kiev kiểm soát, và cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Ukraine cũng được yêu cầu từ bỏ các loại vũ khí chủ chốt và ​​cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, vốn rất quan trọng đối với nền quốc phòng của nước này.

Một người am hiểu về dự thảo mô tả đây là một văn bản rất chung chung, "nghiêng nhiều về phía Nga". Một người khác cho rằng nó "rất có lợi cho Nga".

Các quan chức Kiev, những người đã xem bản kế hoạch, cho biết văn bản này phản ánh sát sao các yêu cầu của Điện Kremlin và nếu không có những thay đổi đáng kể, nó sẽ không được Ukraine chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/11. (Ảnh: Reuters)

Hãng Axios của Mỹ trước đó đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang bí mật hợp tác với Nga để xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Axios, kế hoạch hòa bình 28 điểm được soạn thảo bởi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Ông Dmitriev đã đến Mỹ hồi cuối tháng 10.

Nhà Trắng không xác nhận thông tin này, nhưng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một khuôn khổ hòa bình vào cuối tháng 11.