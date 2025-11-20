Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoại trưởng Mỹ nói cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, cả hai bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đều phải có những “nhượng bộ cần thiết”. Đó là lý do vì sao Mỹ đang và sẽ tiếp tục xây dựng “một danh sách các ý tưởng tiềm năng để chấm dứt cuộc xung đột này”.

rfwmkuif3vmrfdoywllubmtz6m.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Rubio cho biết các bên cần phải “trao đổi sâu rộng các ý tưởng nghiêm túc và thực tế để chấm dứt một cuộc xung đột phức tạp như ở Ukraine”.

“Và để đạt được một nền hòa bình lâu dài, cả hai bên cần phải đồng ý với những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết”.

Theo ông Rubio, đây là lý do vì sao Mỹ đang và sẽ tiếp tục xây dựng “một danh sách các ý tưởng tiềm năng để chấm dứt cuộc xung đột này”.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin về "kế hoạch hòa bình" 28 điểm mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, bao gồm các điều khoản như thừa nhận sự kiểm soát của Nga với Donbass, cắt giảm một nửa quy mô của Lực lượng Vũ trang Ukraine…

Axios đưa tin kế hoạch 28 điểm này được soạn thảo bởi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cũng tham gia quá trình soạn thảo.

Tuy nhiên, một cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến kế hoạch hòa bình mới đã bị hủy bỏ, vì tổng thống Ukraine đến với một kế hoạch khác, mà Nga "sẽ không bao giờ chấp nhận".

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán hòa bình #xung đột Nga - Ukraine #Thổ Nhĩ Kỳ #Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

