Ukraine nhận thi thể 1.000 binh sĩ tử trận

TPO - Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi thi thể binh sĩ tử trận, trong đó Kiev cho biết đã nhận được 1.000 thi thể từ Nga. Đổi lại, Nga đã nhận 30 thi thể từ Ukraine.

Lực lượng chức năng tham gia quá trình trao đổi thi thể binh sĩ. (Ảnh: Pravda)

Việc trao trả thi thể được thực hiện nhờ nỗ lực chung của nhiều cơ quan, trong đó có Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Phía Ukraine cho biết, lực lượng chức năng sẽ sớm tiến hành tất cả các xét nghiệm cần thiết và nhận dạng các thi thể được hồi hương.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, hai nước đã tiến hành hơn 80 đợt hồi hương thi thể. Trong đó, phía Ukraine được trao trả thi thể của 13.744 binh sĩ.

Hai lần trao đổi gần đây nhất, vào ngày 19/8 và 23/10, phía Nga đã trao trả tổng cộng 2.000 thi thể binh sĩ Ukraine.

Không chỉ thi thể binh sĩ, Nga và Ukraine cũng đã nhiều lần tiến hành trao đổi tù binh còn sống. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bị đình trệ, và các nhà đàm phán từ hai bên đã không gặp mặt trực tiếp kể từ ngày 23/7, khi họ chỉ nói chuyện trong vòng 40 phút tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các nước châu Âu ngày 20/11 đã phản đối một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, mà các nguồn tin cho biết sẽ yêu cầu Kiev phải từ bỏ đất đai và giải giáp một phần vũ khí, những điều kiện mà từ lâu các đồng minh của Ukraine coi là tương đương với sự đầu hàng.

Ukraine từng cáo buộc Nga trao trả nhầm thi thể, và đôi khi gửi trả thi thể của binh sĩ Nga. Mátxcơva đã phủ nhận cáo buộc này.