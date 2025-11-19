Trên 2.600 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ thời gian qua.

Ngày 19/11, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ chương trình ca nhạc “Tôi! Người Việt Nam”. Ảnh: PV.



Cụ thể, chương trình ca nhạc “Tôi! Người Việt Nam” ủng hộ số tiền 5,3 tỷ đồng; cán bộ công nhân viên Tập đoàn BRG và công ty thành viên ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng; ngân hàng Đông Nam Á ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ủng hộ số tiền 492,85 triệu đồng.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng bào vùng lũ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn chân thành đối với tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời nhấn mạnh số tiền này chính là tình cảm, là sự động viên, sẻ chia kịp thời tới đồng bào các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả khi mưa lũ đi qua.

Theo bà Hà, tính đến thời điểm này, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hơn 1.387,1 tỷ đồng. Qua thống kê, tính đến ngày 19/11/2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ thời gian qua.

Với tinh thần "tiếp nhận đến đâu, phân bổ đến đó", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Đến thời điểm này, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 7 đợt với kinh phí là 598,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 21 tỉnh, thành phố.

Trong đó, tỉnh Quảng Trị được phân bổ số tiền 50,5 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên: 45,12 tỷ đồng; tỉnh Nghệ An: 40,5 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh: 40,5 tỷ đồng; thành phố Huế: 40 tỷ đồng; thành phố Đà Nẵng: 40 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ngãi: 35 tỷ đồng; tỉnh Cao Bằng: 35 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang: 35 tỷ đồng; tỉnh Lạng Sơn: 30,5 tỷ đồng; tỉnh Thanh Hóa: 25,5 tỷ đồng; tỉnh Ninh Bình: 25,5 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai: 25 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai: 25 tỷ đồng; tỉnh Bắc Ninh: 20,062 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk: 20 tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ: 20 tỷ đồng; tỉnh Sơn La: 15 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng: 10 tỷ đồng; tỉnh Hưng Yên: 10 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên: 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến cơ sở để giám sát việc phân bổ kinh phí ủng hộ, thực hiện niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã, phường.