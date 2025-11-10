450 vận động viên thi đấu ủng hộ quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ngày 9/11 lần đầu tiên Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện K tổ chức giải Pickleball “Ngày mai tươi sáng” Open Cup2025. Đây là sự kiện thể thao thiện nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và kết nối cộng đồng vì sức khỏe và lòng nhân ái.

Tham dự lễ khai mạc có TS. Trần Thị Nhị Hà, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và gần 450 vận động viên đến từ các bệnh viện, trường đại học, tổ chức và cộng đồng yêu thích bộ môn Pickleball.

Các vận động viên tham gia thi đấu ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Giải Pickleball “Ngày mai tươi sáng” năm nay diễn ra sôi nổi với 9 nội dung thi đấu: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ lãnh đạo ngành Y; trên 45 tuổi và dưới 45 tuổi với 28 bộ huy chương, được tổ chức tại 03 cụm sân Pickleball, khu đô thị Ecopark. Đặc biệt, toàn bộ lệ phí tham dự cùng sự ủng hộ từ các đơn vị đã đóng góp gần 290 triệu đồng vào Quỹ Ngày mai tươi sáng, mang đến hy vọng và tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân ung thư trên toàn quốc.

Giải Pickleball “Ngày mai tươi sáng” Open Cup 2025 không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất và lan tỏa lối sống khỏe mạnh, mà còn là dịp gắn kết đội ngũ y tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao, cùng hướng về mục tiêu nhân văn: “Sức khỏe cho cộng đồng – Hy vọng cho người bệnh”.

Thông qua giải đấu, Quỹ Ngày mai tươi sáng mong muốn mở ra một hướng đi mới cho hoạt động gây quỹ, nơi thể thao trở thành cầu nối của yêu thương và sẻ chia. Giải đấu khép lại không chỉ với những tấm huy chương, mà còn đọng lại niềm tin và hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho những “chiến binh” cùng hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.

Phát biểu tại chương trình, Lãnh đạo Quỹ, cho biết:“Với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và chung tay hỗ trợ người bệnh ung thư, Quỹ Ngày mai tươi sáng hy vọng Giải Pickleball ‘Ngày mai tươi sáng’ Open Cup 2025 sẽ mở ra một hướng đi mới cho hoạt động gây quỹ thể thao, trở thành giải đấu thường niên lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia vì người bệnh”.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ/BNV ngày 18/8/2011 của Bộ Nội vụ. Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước. Trải qua 14 năm hoạt động, Quỹ đã phát triển nhanh chóng, hiệu quả, được rất nhiều cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ. Quỹ đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 38.200 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá gần 70.2 tỷ đồng; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 2.100 tỷ đồng; Khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 80.700 người dân trị giá gần 46.5 tỷ đồng; các Ngày hội Vì phụ nữ, vì Ngày mai, các Diễn đàn phòng chống ung thư với tổng kinh phí hơn 6.4 tỷ đồng… thu hút đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân tham gia, đã đưa Quỹ trở thành một tổ chức từ thiện có uy tín, là người bạn gần gũi, thân thiết với Thầy thuốc, bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế