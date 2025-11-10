Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Xuyên đêm hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định con trai bị tai nạn giao thông bị chết não không thể cứu chữa, gia đình nạn nhân đã tình nguyện hiến tạng để cứu nhiều bệnh nhân khác.

Tối 9/11, đoàn xe đặc dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã khẩn trương hộ tống êkip phẫu thuật và các bộ phận tạng được hiến tặng từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đến các bệnh viện trung tâm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.

z7206674537918-b4ddfb5900a7c2bcff445cb99999ba09.jpg
Xe chuyên dụng của Bệnh viện Chợ Rẫy chở bộ phận tạng của nam thanh niên xuất phát từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Trước đó ngày 6/11, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận một nam thanh niên (34 tuổi, xã Long Hải, TP.HCM) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi xác định tổn thương chết não, nứt sọ và đa chấn thương không thể hồi phục, các bác sĩ đã trao đổi, tư vấn gia đình về nghĩa cử hiến tạng, hành động có thể cứu sống nhiều người khác.

Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gia đình đã đồng thuận hiến tim, phổi, gan và hai thận của người con trai.

Sáng 9/11, êkip phẫu thuật gồm các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Trung ương Huế đã đến Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật các nội tạng của nam thanh niên và bảo quản tạng.

z7206671157717-4ec9fd433b0d9fb9b9a355c5426661a4.jpg
Lực lượng CSGT dẫn đường đưa xe chuyên dụng chở tạng ra sân bay Tân Sơn Nhất đến BV Trung ương Huế tối 9/11

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn (Đội Phi Mã) huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội CSGT số 2, Đội CSGT Nam Sài Gòn và các đội nghiệp vụ khác hộ tống các bộ phận tạng quý giá chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế, mang theo hy vọng hồi sinh cho 5 bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

An Yên
#hiến tạng #ghép tạng #CSGT #bệnh nhân #tạng hiến #đoàn xe đặc dụng #cứu sống #Hộ tống xuyên đêm đưa tạng hiến cứu 5 bệnh nhân #Bà Rịa #Bệnh viện Bà rịa #hộ tống #ghép tạng cứu người

Xem thêm

Cùng chuyên mục