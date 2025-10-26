Hồ Trần Thành Công – Gương mặt trẻ lan tỏa nghĩa cử hiến tạng trong cộng đồng GenZ

SVO - Ở tuổi 21 - khi nhiều người vẫn còn mải miết định hình lối đi cho riêng mình - Hồ Trần Thành Công (nghệ danh TeC3) đã âm thầm lựa chọn một hành động đầy nhân văn: đăng ký hiến tạng, hiến mô sau khi qua đời. Không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ để chạm đến những giá trị sâu xa về cách một người trẻ chọn sống đẹp và sống có ý nghĩa.

“Flex” bằng lòng nhân ái

Sinh năm 2003, Hồ Trần Thành Công được biết đến rộng rãi trong giới công nghệ và cộng đồng game thủ với biệt danh TC Gaming. Cậu hiện là CEO & Founder của Công ty TNHH TC Team. Không chỉ dừng lại ở các thành tích trong công việc, TeC3 còn khiến nhiều người nể phục bởi lựa chọn sống đầy nhân văn: đăng ký hiến mô, tạng.

“Flex” - thuật ngữ thường dùng để chỉ sự thể hiện bản thân một cách nổi bật – trong câu chuyện của TeC3 lại mang một sắc thái khác biệt: không phô trương hào nhoáng, không phải danh tiếng hay tài sản, mà là sự tử tế, là trách nhiệm với cộng đồng.

“Khi tìm hiểu về hiến tạng, mình nhận ra Việt Nam hiện thiếu nguồn tạng trầm trọng, có rất nhiều người đang chờ từng ngày để được cứu sống. Là một người làm nội dung và công nghệ, mình nghĩ đây là cách mình có thể tạo ra giá trị thực sự”, TeC3 chia sẻ.

“Sống mãi” bằng cách trao đi sự sống

Việc đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, ở tuổi 21, không phải là một quyết định dễ dàng, nhất là khi cuộc sống của một người trẻ còn đầy những dự định phía trước. Nhưng với Hồ Trần Thành Công, đó lại là lựa chọn tự nhiên, xuất phát từ một nhận thức sâu sắc và trái tim biết sẻ chia. Cậu không chọn đợi đến khi mình đủ đầy hay thành đạt mới nghĩ đến việc cống hiến, mà bắt đầu từ bây giờ - bằng một cam kết âm thầm nhưng đầy ý nghĩa dành cho sự sống của người khác.

Công cho rằng việc hiến tạng không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình sống mới, tiếp nối sự sống cho những người đang cận kề sinh tử. “Sống mãi” không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành một hành động cụ thể - để lại điều gì đó có ích cho đời, để trao đi hy vọng, cứu lấy sinh mạng và thắp sáng tương lai của nhiều người khác.

Hành động công khai mang theo “Thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng” không chỉ là một quyết định cá nhân, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ: thành công không chỉ đo bằng danh vọng, mà còn bằng sự tử tế và trách nhiệm với xã hội.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Câu chuyện của Thành Công đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng mạng, tạo nên một làn sóng tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ suy nghĩ sâu sắc hơn về giá trị sống và cống hiến. Hình ảnh một người trẻ, đầy nhiệt huyết với công việc khởi nghiệp, đồng thời mang trong mình tinh thần nhân ái, đã làm thay đổi nhận thức về cách genZ có thể góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Trong hành trình ấy, cậu không chỉ đơn thuần là một người trẻ thành đạt, mà còn là biểu tượng của một thế hệ dám nghĩ, dám làm và dám sống đẹp.

“Tuổi trẻ không chỉ là lúc để khởi nghiệp hay kiếm tiền. Đó còn là thời điểm để định hình nhân cách, để lựa chọn cách mình sẽ sống và tạo ra giá trị gì cho cộng đồng”, cậu chia sẻ.

Việc Thành Công đăng ký hiến tạng có thể không phải là điều gì đó rầm rộ, nhưng lại mang sức lan tỏa âm thầm và mạnh mẽ – như một ngọn lửa nhỏ có thể thắp sáng cả cộng đồng. Câu chuyện của cậu là minh chứng sống động cho một thế hệ Gen Z không chỉ giỏi giang, sáng tạo mà còn biết yêu thương, biết trao đi.

Và có lẽ, trong thế giới hiện đại nhiều biến động, những “cú flex” như của TeC3 mới chính là điều mà chúng ta nên lan truyền – một cách để sống tử tế, sống đẹp và sống mãi.

Ảnh : Nhân vật cung cấp