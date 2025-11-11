Vinataba ủng hộ gần 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

Thời gian gần đây, các đợt thiên tai liên tiếp xảy ra, đặc biệt là bão số 9, 10, 11 và 12 cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là miền Trung. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ trong toàn thể CBCNV và các đơn vị thành viên số tiền gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các cơn bão mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương trong cả nước, trong đó, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ sau bão đã tàn phá nặng nề các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; nhiều ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại nặng nề. Tiếp đó, bão số 11 (Matmo) lại gây ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, hạ tầng hư hỏng, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Những ngày cuối tháng 10, cơn bão số 12 mang tên quốc tế Fengshen tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các thành phố Thiên Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…. Với sức gió giật cấp 12, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm hơn 20 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, tổng thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng; hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư; Hàng nghìn hecta hoa màu, cây trồng lâu năm, ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty đón nhận ủng hộ từ các đơn vị

Không chỉ gây tổn thất về vật chất, bão qua đi còn để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường và đời sống dân sinh, khiến hàng vạn hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, cần sự chung tay hỗ trợ của cả nước để sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả bão lũ”, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nhanh chóng phát động các đợt quyên góp, ủng hộ trong toàn hệ thống. Toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Vinataba từ Bắc chí Nam đã đồng lòng, sẻ chia một ngày lương, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Vinataba tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tại Lễ Phát động ủng hộ quyên góp ngày 3/11/2025, Vinataba đã kêu gọi và quyên góp tổng số tiền 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 12, trong đó, Công ty Mẹ – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đóng góp 2,5 tỷ đồng. Công ty Thuốc lá Thăng Long ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty Thuốc lá Sài Gòn 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cát Lợi 500 triệu đồng và Công ty Cổ phần Ngân Sơn 400 triệu đồng. Số tiền ủng hộ ngay lập tức được triển khai hỗ trợ khẩn cấp người dân khắc phục hậu quả thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Thành phố Huế 2 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị mỗi tỉnh 1 tỷ, số tiền còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân hỗ trợ cho các địa phương khác trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại lễ ủng hộ, ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty cho biết: “Mỗi đóng góp hôm nay không chỉ là một phần vật chất chia sẻ khó khăn, mà còn là tình cảm, là niềm tin mà tập thể Vinataba gửi tới đồng bào miền Trung và các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tinh thần ‘thương người như thể thương thân’ đã trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp Vinataba.”

Trước đó, ngày 10/10/2025, hưởng ứng kêu gọi của Bộ Tài chính và chính quyền các địa phương, Vinataba cũng đã kịp thời ủng hộ hơn 4 tỷ đồng giúp người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10 và 11 gây ra. Theo đó, Vinataba đã hỗ trợ các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng, cùng nhiều các hoạt động thiện nguyện thiết thực của các tổ chức đoàn thể và các đơn vị thành viên.

Những đóng góp thiết thực trong hai đợt quyên góp liên tiếp cho đến hành động sẻ chia của từng cá nhân, tất cả cùng tạo nên sức mạnh tập thể – sức mạnh Vinataba, góp phần lan tỏa niềm tin và tình người đến với đồng bào vùng thiên tai. Với tinh thần nhân ái và ý chí vươn lên, Vinataba sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Chính phủ và các địa phương trong các chương trình an sinh dài hạn, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, giàu lòng nhân ái và đoàn kết.