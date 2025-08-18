Đốt dầu lần đầu Nhà máy nhiệt điện gần 2 tỷ USD tại Quảng Trị

Đây là mốc tiến độ quan trọng trong việc triển khai dự án, chuyển giai đoạn từ công tác thi công xây dựng sang giai đoạn khởi động tổ máy và tiến tới hòa đồng bộ, phát điện Tổ máy 1 trong năm nay và phát điện cả hai tổ máy trong năm 2026.

Lãnh đạo các đơn vị bấm nút đốt dầu.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tổng diện tích khoảng 48,6ha tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 42.000 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Dự án là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm.

Toàn cảnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Nhà máy được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng.

Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.