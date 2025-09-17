Apatit Việt Nam hướng tới chế biến sâu, gia tăng giá trị khoáng sản

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công nhân Mỏ Apatit Việt Nam (23/9/1955 - 23/9/2025), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam khẳng định mục tiêu đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phấn đấu trở thành đơn vị nằm trong nhóm dẫn đầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cho biết, giai đoạn 2025-2030, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất và doanh thu trên 3%/năm; sản lượng khai thác, tiêu thụ tăng trên 3,5%/năm; lợi nhuận trước thuế bình quân 300 tỷ đồng/năm. Trọng tâm là hoàn thiện công nghệ tuyển quặng loại II, IV và chuẩn bị chuyển đổi công nghệ Nhà máy tuyển Cam Đường vào năm 2028.

Ông Đông nhấn mạnh, Công ty hướng tới phát triển bền vững với quy mô sản xuất lớn, bảo đảm nguồn nguyên liệu quặng Apatit cho các nhà máy chế biến phân có chứa lân trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và nhu cầu thị trường. Đồng thời, Apatit Việt Nam đẩy mạnh chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao, xứng đáng là một trong những Công ty mạnh trong top đầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn trao bằng khen cho cán bộ , nhân viên Công ty Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của Công ty Apatit Việt Nam trong nhiều giai đoạn, từ thời kỳ chiến tranh khốc liệt đến công cuộc xây dựng đất nước. Ông Phùng Quang Hiệp yêu cầu, Apatit Việt Nam phải luôn giữ vai trò đơn vị khai khoáng chủ lực, bảo đảm cung ứng quặng cho các nhà máy phân bón trong cả nước.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường đề nghị công ty tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, gắn phát triển sản xuất với an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh với tinh thần “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”. Bí thư Lào Cai cũng đề nghị Apatit Việt Nam tăng cường chuyển đổi công nghệ, tăng cường chế biến sâu để gia tăng giá trị khoáng sản.

Từ đầu thế kỷ XX, Mỏ Apatit Lào Cai được phát hiện và sớm được xác định là vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản quan trọng phục vụ sản xuất phân bón, hóa chất. Từ khi thực dân Pháp tiến hành khai thác vào năm 1940, đời sống phu mỏ vô cùng cơ cực, phải làm việc nặng nhọc, khổ sai trong điều kiện khắc nghiệt, nhiều người chết vì bệnh tật và sự đàn áp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khi Lào Cai được giải phóng, Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo khảo sát và khôi phục hoạt động của Mỏ Apatit, coi đây là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đặc biệt, ngày 23/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên công nhân Mỏ Apatit. Người căn dặn công nhân phải đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn tài nguyên và phát huy truyền thống cách mạng. Từ đó, ngày 23/9 được chọn làm Ngày truyền thống công nhân Mỏ Apatit.

Hiện Công ty Apatit Việt Nam tạo việc làm ổn định cho gần 1.900 lao động, thu nhập bình quân năm 2024 đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp 8,5 lần so với năm 2005. Năm 2024, Công ty đã đóng góp hơn 600 tỷ đồng cho ngân sách địa phương; dự kiến doanh thu năm 2025 đạt 4.000 tỷ đồng.