Thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế: Điều kiện chặt như thế nào?

TPO - Sau 8 năm thực hiện Nghị định 06/2017, dù có quy định cho phép một doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Trong dự thảo nghị định thay thế, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thí điểm một doanh nghiệp, với cơ chế quản lý chặt chẽ như kinh doanh casino.

8 năm chưa có doanh nghiệp thí điểm

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế. Sau 8 năm triển khai Nghị định 06, mới có một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. Tuy nhiên, từ tháng 3/2023, trường đua chó này đã đóng cửa.

Trong khi đó, tại Nghị định 06, Chính phủ cho phép 1 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn 5 năm, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Với dự thảo nghị định thay thế lần này, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất một doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh loại hình này. Sau giai đoạn thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định cho phép chính thức hoặc chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, trong đó có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.

Về phía người chơi, mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng . Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 10 triệu đồng. "Việc giới hạn mức đặt cược nhằm tránh tình trạng người chơi sa đà quá mức", Bộ Tài chính lý giải.

Phải được Bộ Chính trị cho phép

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần được quản lý, kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có phạm vi trên cả nước, được phép kinh doanh qua Internet và theo khung giờ thi đấu ở nước ngoài (có thể từ 21h đến 4h sáng). Nếu không kiểm soát chặt chẽ, hoạt động này có thể gây ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất, trước mắt sẽ chỉ thí điểm cho một doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Doanh nghiệp này không chỉ cần năng lực tài chính, quản trị mà còn phải đồng hành cùng Nhà nước trong công tác kiểm soát thị trường.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ quy định quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, có phần tương tự như với casino. Quy trình gồm 3 bước: Bộ Chính trị cho phép một doanh nghiệp được tham gia; doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật; sau đó Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi chính thức hoạt động.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc siết chặt từ khâu cấp phép, lựa chọn doanh nghiệp đến kiểm soát vận hành sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này.

Bên cạnh đó, để tham gia đặt cược, Bộ Tài chính cũng đề xuất siết chặt điều kiện tham gia của người chơi hơn. Cụ thể, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không được cá cược khi người thân trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia.

Người chơi phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Tại hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2017 trước đó, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho biết, thế giới ghi nhận doanh số các trò chơi, hoạt động liên quan đến cá cược là 70 tỷ USD, dự báo tăng lên 141 tỷ USD đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng là 11,5%/năm. Thị trường Việt Nam tiềm năng, một công ty từ Anh đánh giá doanh thu cá cược Việt Nam (khu vực chính thức và không chính thức) tương đương 3-5% GDP.

Từ kinh nghiệm từ quốc tế, qua khảo sát 5 nước, ông Lực chỉ ra một điểm đáng chú ý với lĩnh vực này. Trước hết, đây là hoạt động đem lại doanh thu ngày càng lớn, đóng góp quan trọng cho du lịch, giải trí. Các nước thường áp dụng giai đoạn thử nghiệm (từ 3-5 năm) và chính thức; đồng thời quy định tương đối chặt chẽ như giới hạn số lượng doanh nghiệp được tham gia và quy định chặt chẽ người chơi (có nước quy định trên 18 tuổi hoặc 21 tuổi).

Về quy định với người chơi, vị chuyên gia đề xuất cấm các đối tượng như người trong tình trạng phá sản, chưa trả được nợ, đang nhận trợ cấp, thuộc đối tượng vi phạm pháp luật.