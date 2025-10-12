Kiến nghị Bộ Xây dựng về sân bay Cần Thơ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sớm chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Dự kiến sân bay sẽ đạt công suất 7 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1 và mở rộng lên 12 triệu hành khách/năm ở giai đoạn 2, tạo cú hích lớn cho phát triển vùng.

Theo UBND TP. Cần Thơ, thành phố hiện có diện tích hơn 6.360 km2, dân số trên 4 triệu người, là đô thị hạt nhân - “trái tim” của vùng. Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đồng thời là đầu mối đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cần Thơ xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, liên kết vùng là một trong những nhiệm vụ đột phá then chốt. Theo Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ được định hướng là trung tâm đầu mối logistics hàng không của vùng, ưu tiên đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn 2021 - 2030.

image-18.jpg
Sân bay Cần Thơ. Ảnh: ACV.

Cụ thể, giai đoạn 1 sân bay đạt công suất 7 triệu hành khách/năm trên diện tích gần 389 ha; giai đoạn 2 mở rộng lên 12 triệu hành khách/năm với diện tích khoảng 729 ha. UBND TP. Cần Thơ cho rằng, khi hệ thống cao tốc nội vùng hoàn thành vào năm 2026, việc nâng cấp sân bay sẽ tạo bước đột phá trong kết nối vùng, thúc đẩy thương mại, logistics và du lịch.

Cảng HKQT Cần Thơ được đầu tư nâng cấp, đưa vào hoạt động từ năm 2011, là một trong ba sân bay quốc tế lớn nhất miền Nam (cùng với Tân Sơn Nhất và Phú Quốc), đủ khả năng tiếp nhận máy bay thân rộng như Airbus A330 và Boeing 787. Tuy nhiên, hoạt động khai thác hiện chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), hiện chỉ còn hai hãng hàng không là Vietjet và Vietnam Airlines khai thác 6 - 7 đường bay nội địa từ Cần Thơ đi Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Đà Lạt, Phú Quốc và Côn Đảo. Các đường bay quốc tế từng có như Cần Thơ - Bangkok, Cần Thơ - Kuala Lumpur, Cần Thơ - Đài Bắc đều đã tạm dừng.

02-chinh-sua-01-1271.jpg
Hoạt động khai thác của sân bay Cần Thơ hiện chưa tương xứng với tiềm năng. Ảnh: ACV.

Năm 2024, sân bay chỉ còn hai đường bay quốc tế đi Hàn Quốc và Đài Loan, khiến sản lượng vận chuyển sụt giảm 25% so với năm 2023. Sáu tháng đầu năm nay, sân bay phục vụ hơn 557.000 hành khách và 3.800 tấn hàng hóa, song không có chuyến bay quốc tế nào được khai thác.

Trước tình trạng này, từ trung tuần tháng 11/2024, Cục HKVN đã yêu cầu các hãng hàng không tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Cần Thơ và nghiên cứu mở thêm các tuyến nội địa, quốc tế mới.

Giới chuyên gia nhận định, với vị trí trung tâm, hạ tầng sẵn có và tiềm năng tăng trưởng lớn, Cảng HKQT Cần Thơ có thể trở thành trung tâm hàng không - logistics của miền Tây Nam Bộ, nhất là khi các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang hoàn thành, góp phần đưa Cần Thơ thực sự trở thành “cửa ngõ bầu trời” của ĐBSCL.

Lộc Liên
