Cục Hàng không nói về sân bay dự bị ở Cần Thơ

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận về việc "không làm sân bay dự bị tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ" trong thời gian thực hiện công tác kiểm định, đánh giá và lập quy trình bảo trì đường cất - hạ cánh, đường lăn của cảng.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ sẽ không cần làm sân bay dự bị cho các hãng hàng không, trong thời gian từ 21h hôm trước đến 4h ngày hôm sau, kể từ ngày 16/11 - 14/12/2024.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan. Cảng vụ Hàng không miền Nam theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian thi công nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay.

Theo quyết định của cục HKVN, Cảng HKQT Cần Thơ nằm trong danh mục 15 cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ là sân bay dự bị. Tuy nhiên, sau đó, Cảng HKQT Cần Thơ có văn bản đề nghị Cục HKVN chấp thuận không thực hiện nhiệm vụ là sân bay dự bị, trong thời gian thực hiện công tác kiểm định, đánh giá và lập quy trình bảo trì đường cất hạ cánh, đường lăn tại cảng này.

Theo đánh giá của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, tần suất khai thác hiện nay của các hãng hàng không đến Cảng HKQT Cần Thơ còn chưa phù hợp với nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân, khách du lịch và nhà đầu tư.

Do đó, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng tần suất trên đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ vào các khung giờ phù hợp với nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân, khách du lịch và nhà đầu tư; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tăng tần suất khai thác trên các đường bay hiện hữu khác cũng như mở mới các đường bay nội địa, quốc tế đến Cần Thơ.

Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục HKVN yêu cầu đơn vị này chỉ đạo Cảng HKQT Cần Thơ và các cảng hàng không trực thuộc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác các đường bay đến Cảng HKQT Cần Thơ.

Cục HKVN sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động khai thác của các hãng hàng Việt Nam và nước ngoài khai thác đến Cần Thơ.