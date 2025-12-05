Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức

TPO - Làm việc với Bộ Nội vụ, chiều 4/12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là thời điểm nước rút, đòi hỏi Bộ phải làm việc từng giờ, từng ngày, tăng tốc để hoàn thành các nghị định quan trọng trong tháng 12.

Áp lực chính là động lực

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, công việc của Bộ Nội vụ bước vào “giai đoạn chiến dịch” - mọi nhiệm vụ phải triển khai với cường độ cao, sát sao từng ngày.

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Bộ phải phát huy tối đa tinh thần chủ động, cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp và kiểm soát tiến độ chặt chẽ.

“Nếu không thay đổi phương pháp làm việc thì không thể hoàn thành được khối lượng công việc. Trách nhiệm chính trị và quyết tâm phải được đặt lên hàng đầu”, bà Trà lưu ý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

"Áp lực chính là động lực để làm việc", nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ phải trực tiếp vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vấn đề còn vướng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh Nghị định về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động; theo đó phải bảo đảm tính mở, kết nối và liên thông dữ liệu để phục vụ điều tiết thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Nền tảng sàn giao dịch việc làm quốc gia phải vận hành “thật”, có giao dịch thật và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu kịp tiến độ, Bộ có thể tổ chức khai trương vào tháng 12 này.

Liên quan đến nghị định về vị trí việc làm, Phó Thủ tướng cho rằng, cần vừa xây dựng, vừa rà soát, mục tiêu phải là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, giúp các bộ, ngành và địa phương thuận lợi trong xác định vị trí việc làm. Bộ Nội vụ cần đẩy nhanh tiến độ dự thảo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Xác nhận 7.000 trường hợp chỉ để chứng minh nơi sinh

Đối với nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng lưu ý, phải đánh giá tác động kỹ, đặc biệt là phương pháp đánh giá – yếu tố then chốt quyết định chất lượng thực thi.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, và trong quá trình này có thể tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phải tiếp tục chủ trì tháo gỡ các vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nêu một vấn đề nổi lên là thủ tục hành chính, không chỉ thủ tục đối với người dân, mà cả thủ tục nội bộ. Bà Trà dẫn chứng trường hợp tại Đà Nẵng, một đơn vị phải xác nhận đến 7.000 trường hợp chỉ để chứng minh nơi sinh của sinh viên, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư đã có đủ.

Điều này cho thấy sự bất cập trong quy trình nội bộ, gây phiền hà không cần thiết và cần sớm được chấn chỉnh. "Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được tự ý ban hành thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.