Bệnh viện K triển khai thành công bệnh án điện tử, mở bước tiến trong chuyển đổi số y tế

TPO - Sau hơn bốn tháng nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và triển khai thí điểm, Bệnh viện K đã chính thức áp dụng bệnh án điện tử thay thế hồ sơ giấy trong toàn hệ thống, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số y tế theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế.

Nâng tầm quản lí và chất lượng khám chữa bệnh

Quá trình thử nghiệm được tiến hành đồng bộ trên nhiều hệ thống, từ quản lí điều hành, thông tin bệnh viện, lưu trữ và truyền tải hình ảnh, xét nghiệm cho đến hồ sơ bệnh án điện tử. Tất cả đều đạt mức nâng cao, thể hiện quyết tâm lớn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện.

Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích vượt trội: hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản lí hồ sơ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Mọi thông tin y tế của bệnh nhân được lưu trữ trực tuyến, cho phép bác sĩ truy cập nhanh chóng, hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn và giảm áp lực công việc.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, hiện bệnh viện có 2.400 giường bệnh, 1.910 cán bộ, nhân viên y tế, mỗi năm tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt khám và điều trị. Với khối lượng công việc lớn, chuyển đổi số và áp dụng bệnh án điện tử được xác định là mục tiêu chiến lược, vừa nâng cao hiệu quả chuyên môn, vừa cải thiện thủ tục hành chính.

GS.TS Lê Văn Quảng thông tin về việc thực hiện bệnh án điện tử tại Bệnh viện.

Lộ trình triển khai từ thí điểm đến toàn diện

Ngày 1/4/2025, Bệnh viện K bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1, sau đó mở rộng sang cơ sở 2 từ ngày 1/6 đến 30/6. Sau khi đánh giá kết quả khả quan, từ ngày 4/7/2025, hệ thống bệnh án điện tử đã được triển khai trên toàn bệnh viện.

Việc thay thế hồ sơ giấy bằng bệnh án điện tử không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh. Mặc dù đối diện với nhiều thách thức về hạ tầng, thiết bị và thói quen sử dụng, bệnh viện đã vượt qua nhờ quyết tâm và tinh thần học hỏi của đội ngũ cán bộ y tế, cùng sự hỗ trợ từ các bộ ngành, tổ chức và đồng nghiệp.

Lợi ích thiết thực cho người bệnh và ngành y tế

Bệnh án điện tử mang lại nhiều giá trị cụ thể cho người bệnh: rút ngắn thời gian chờ khám nhờ đăng kí trực tuyến, đồng bộ hóa dữ liệu giúp bác sĩ dễ dàng tra cứu lịch sử điều trị, giảm chi phí in ấn hồ sơ và phim chụp, đồng thời cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, hạn chế việc làm lại xét nghiệm. Bên cạnh đó, hệ thống còn nâng cao tính minh bạch trong quản lí bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Bệnh viện K khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống bệnh án điện tử, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người bệnh và người dân làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, bệnh viện đặt mục tiêu hỗ trợ các cơ sở y tế khác triển khai hệ thống này, góp phần giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.