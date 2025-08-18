Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Hà Minh
TPO - Ngày 18/8, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ký văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh yêu cầu xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng liên quan đến trường hợp bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Trước đó, ngày 17/8, một số cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc với tiêu đề “Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng”.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự việc này được xác định là một tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Vì vậy, bệnh viện có trách nhiệm thực hiện quy trình theo Điều 100 và Điều 101 của Luật để đưa ra kết luận về việc có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở giải quyết các tranh chấp nếu phát sinh.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu Sở Y tế và lãnh đạo bệnh viện tổ chức gặp gỡ, động viên, chia sẻ với gia đình người bệnh, đồng thời phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan để có phương án hỗ trợ hợp tình, hợp lý, bảo đảm quyền lợi cho cả phía người bệnh lẫn nhân viên y tế. Một Hội đồng chuyên môn phải được khẩn trương thành lập để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc đã áp dụng cho bệnh nhi, đặc biệt trong khâu chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 7/8/2015.

img-6238.jpg

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu chỉ định một đầu mối phát ngôn thống nhất giữa Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho báo chí khi được yêu cầu, đồng thời sớm công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn. Ngoài ra, Sở Y tế và bệnh viện phải rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.

Được biết, bé trai ngụ tại xã Ninh Điền, Tây Ninh, có tiền sử sinh non tháng, thể trạng yếu và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. Tối 9/8, bé nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn ói. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn chức năng ruột, da nổi ban và bú kém. Bé được chỉ định điều trị bằng kháng sinh và thuốc hạ sốt.

Đến sáng 12/8, bệnh nhân chuyển biến nặng, suy hô hấp và viêm thanh khí quản cấp nên được chuyển đến Khoa Nhiễm. Các bác sĩ Khoa Nhi và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) đã hội chẩn và thống nhất chỉ định sử dụng adrenalin bằng hình thức phun khí dung. Tuy nhiên, điều dưỡng lại thực hiện bằng đường tiêm. Từ thời điểm đó, tình trạng bệnh nhi liên tục xấu đi, phải thở qua nội khí quản và được hỗ trợ tích cực. Sáng 13/8, bé rơi vào tình trạng lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng. Bệnh viện quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tại TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, bé tiếp tục suy hô hấp nặng và ngưng tim. Mặc dù được các bác sĩ tại bệnh viện tuyến trên hồi sức tích cực, nhưng bé đã tử vong chiều cùng ngày.

Bệnh viện đã lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của hai điều dưỡng có liên quan. Hai nhân viên này sẽ được bố trí sang bộ phận công tác khác, không trực tiếp chăm sóc, tiếp xúc với bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện cũng tạo điều kiện để họ có buổi xin lỗi trực tiếp với gia đình. Đại diện lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm viếng, chia sẻ, giải thích chi tiết quá trình điều trị và chính thức gửi lời xin lỗi gia đình người bệnh về sự cố đau lòng vừa qua.

Hà Minh
#Tai biến y khoa #bé trai 13 tháng tuổi tử vong #bệnh viện đa khoa Tây Ninh

