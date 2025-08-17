Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong: Điều dưỡng không làm đúng chỉ định của bác sĩ

Bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh được chẩn đoán mắc bệnh sởi, bác sĩ chỉ định phun khí dung nhưng điều dưỡng lại tiến hành tiêm thuốc.

Hôm nay (17/8), Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ quy trình điều trị liên quan đến vụ việc bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong.

Tại buổi họp báo ngày 16/8, bác sĩ Phan Thanh Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, khoảng 20h55 ngày 9/8, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé trai tên N.V.B (13 tháng tuổi, ngụ xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng sốt cao, nôn ói.

Tiếp đó, bệnh nhi đã được chuyển đến Khoa Nhi với chẩn đoán mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn chức năng ruột, da nổi ban, bú kém, được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt.

Tuy nhiên, đến sáng 12/8, tình trạng bé B. chuyển nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp. Do đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Khoa Nhiễm để theo dõi, điều trị. Sau đó, các bác sĩ tại Khoa Nhi và Khoa Hồi sức tích cực chống độc - ICU đã tiến hành hội chẩn để điều trị tích cực cho bé.

Đến sáng 13/8, bé B. có biểu hiện lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nở 2 bên. Trước tình trạng này, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi đến một bệnh viện ở TPHCM. Tuy nhiên, bé đã ngưng tim trong quá trình chuyển viện, sau đó tử vong tại tuyến trên.

screen-shot-2025-08-17-at-221106.png
Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, nơi xảy ra sự việc.

Qua rà soát, kiểm tra quy trình điều trị đối với bệnh nhi, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác định các bác sĩ tại Khoa Nhiễm đã chỉ định phun khí dung thuốc Adrenalin. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhân viên điều dưỡng lại tiêm thuốc cho bệnh nhi, không đúng chỉ định của bác sĩ.

Sau khi nhận thông báo từ bệnh viện về việc bé B. qua đời, người thân đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân, đồng thời chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội với thái độ bức xúc vì cho rằng nhân viên y tế “tiêm nhầm thuốc”.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh báo cáo vụ việc, xác định toàn diện, làm rõ diễn tiến bệnh lý của bé, quá trình điều trị, từ việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đến chăm sóc, điều trị, đặc biệt là lúc bé diễn tiến nặng.

Vietnam Net
