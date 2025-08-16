Triển vọng mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú

Ngày 16/8, tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã diễn ra hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú”, quy tụ 8 chuyên gia hàng đầu từ Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc) cùng nhiều bác sĩ ung bướu đầu ngành Việt Nam. Sự kiện thu hút gần 200 bác sĩ đa chuyên khoa, mở ra cơ hội tiếp cận mô hình chăm sóc bệnh nhân ung thư vú chuẩn quốc tế.

Ung thư vú: Thách thức toàn cầu và lời giải từ hợp tác quốc tế

Theo GLOBOCAN 2022, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới với hơn 2,3 triệu ca mắc mới mỗi năm trên toàn cầu. Riêng Việt Nam, mỗi năm có khoảng 24.563 ca mới và hơn 10.000 ca tử vong. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã di căn, đồng nghĩa cơ hội điều trị hiệu quả bị thu hẹp đáng kể.

Vì vậy, hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” do BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh phối hợp cùng Trung tâm Y tế Samsung tổ chức (dưới sự chỉ đạo của Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Ung thư Việt Nam) đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc chia sẻ các tiến bộ mới nhất và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý ung thư vú toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” thu hút hơn 200 bác sĩ tham dự

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - chia sẻ “Ung thư vú hiện là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở Việt Nam, trong đó tỷ lệ phát hiện sớm và muộn đang là 50/50. Vì vậy, việc chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú đóng vai trò vô cùng quan trọng để cải thiện thời gian và chất lượng sống. Tại hội thảo này, các giáo sư đến từ Trung tâm Y tế Samsung mang đến nhiều cập nhật chuyên sâu trong mô hình điều trị đa mô thức với nhiều quan điểm mới, đem đến cơ hội để các bác sĩ hiểu rõ hơn và có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng ung thư vú tại Việt Nam.”

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp đánh giá hội thảo chuyên môn về ung thư vú

8 báo cáo chuyên sâu - Bức tranh toàn diện trong hành trình điều trị ung thư vú

Trong khuôn khổ hội thảo, 8 chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm Y tế Samsung đã chia sẻ những cập nhật mới nhất trong lĩnh vực quản lý ung thư vú toàn diện với 8 bài báo cáo chứa đựng nhiều nghiên cứu chuyên sâu và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Một bức tranh toàn diện về hành trình chăm sóc bệnh nhân ung thư vú được mở ra, từ khâu chẩn đoán sớm với sự hỗ trợ của công nghệ AI, đến các phương pháp phẫu thuật bảo tồn kết hợp tái tạo vú ngay trong một lần mổ và phục hồi chức năng giúp người bệnh lấy lại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Mỗi nội dung được trình bày đều xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn tại Hàn Quốc - quốc gia có nền y học và thẩm mỹ hàng đầu châu Á - hứa hẹn mang lại những gợi mở giá trị, hướng tới mô hình chăm sóc khép kín, hiệu quả và nhân văn.

Các chuyên gia đầu ngành đến từ Trung tâm Y tế Samsung chia sẻ 8 nội dung chuyên sâu về điều trị ung thư vú toàn diện.

Ở giai đoạn chẩn đoán bệnh lý, những ưu điểm của các công cụ hình ảnh được phân tích thông qua báo cáo của PGS.TS.BS Ji Soo Choi (Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Trung tâm Khoa học Hình ảnh, Trung tâm Y tế Samsung) về chủ đề “Vai trò của hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú”. Đặc biệt, y học tiên tiến đã ứng dụng AI trong các việc chẩn đoán, phát hiện ung thư vú ngay từ giai đoạn 0-1, đảm bảo người bệnh được tiếp cận với những phương án điều trị một cách hiệu quả, có hệ thống hơn.

PGS.TS.BS Ji Soo Choi nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công cụ chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện ung thư vú từ giai đoạn sớm

Các kỹ thuật mới như phẫu thuật bảo tồn vú, tái tạo ngay trong cùng một lần mổ, ứng dụng robot nhân tạo,… cũng được trình bày chi tiết trong báo cáo “Xu hướng hiện đại trong phẫu thuật ung thư vú” của GS Jonghan Yu (Trưởng Chuyên khoa Phẫu thuật Vú, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Samsung). Điểm đặc biệt là những phương án này đã và đang được áp dụng tại các bệnh viện lớn tại Việt Nam, trong đó có BVĐK Hồng Ngọc, mang đến cơ hội điều trị nhân văn, hiệu quả và thẩm mỹ hơn cho hàng triệu phụ nữ Việt.

Phương án phẫu thuật bảo tồn vú đã được ứng dụng tại BVĐK Hồng Ngọc.

Không chỉ dừng lại ở giai đoạn điều trị, hội thảo cũng đem đến những cập nhật về các phương án tái tạo và phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư vú. Chủ đề “Phục hồi chức năng toàn diện trong quá trình chăm sóc ung thư vú” của GS. Ji Hye Hwang (Khoa Y học Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Samsung) chính là một mảnh ghép quan trọng trong chu trình chăm sóc bệnh nhân, đảm bảo họ được sống trọn vẹn về cả thể chất và tinh thần, có thể nhanh chóng quay lại với nhịp sống thường nhật.

GS Jeong Eon Lee cũng đã cho thấy tầm nhìn trong điều trị ung thư vú tại Việt Nam: “Theo đó, tại Hàn Quốc có tới 80% ca bệnh ung thư vú được phát hiện sớm ở giai đoạn DCIS, với tỷ lệ sống lên đến 98 – 99%, trong khi các trường hợp phát hiện muộn (giai đoạn III, IV) chiếm tỷ lệ rất thấp. Trên thực tế, cơ cấu dân số của Việt Nam khá trẻ, với nhóm tuổi đông nhất khoảng 35 tuổi. Điều này có nghĩa là trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ đối mặt với nhiều ca bệnh khi họ đến 50 - 60 tuổi. Tôi tin tưởng những kinh nghiệm chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho quy trình điều trị ung thư vú tại đây”

Những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật được chia sẻ không chỉ là thông tin học thuật, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với cộng đồng người bệnh. Khi các phương pháp chẩn đoán sớm, điều trị tối ưu và phục hồi toàn diện được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam, bệnh nhân ung thư vú sẽ có cơ hội được phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tiếp cận các kỹ thuật điều trị tối ưu và chăm sóc toàn diện về thể chất cũng như tinh thần.

Chia sẻ về định hướng phát triển chuyên khoa Ung bướu của BVĐK Hồng Ngọc trong tương lai, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương nhấn mạnh: “Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng chuyên môn chuyên ngành Ung bướu tại bệnh viện chúng tôi. Về lâu dài, chúng tôi hy vọng việc hợp tác với các chuyên gia của trung tâm y tế Samsung và các trung tâm y tế trên thế giới sẽ giúp BVĐK Hồng Ngọc đẩy mạnh và chuẩn hóa quy trình điều trị ung thư, đưa chuyên khoa Ung bướu tiệm cận với các trung tâm ung thư uy tín trên thế giới, để người bệnh ung thư được hưởng những lợi ích của việc điều trị tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam ”

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ định hướng phát triển chuyên khoa Ung bướu tại Hồng Ngọc theo định hướng lấy bệnh nhân làm trung tâm

Sự hợp tác giữa BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh và Trung tâm Y tế Samsung mở ra triển vọng đưa những tiến bộ hàng đầu trong điều trị ung thư vú đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, không chỉ vì mục đích kéo dài sự sống, mà còn giúp người bệnh có một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.