Sức khỏe

Google News

Giành lại sự sống cho bệnh nhân mang ‘quả bom nổ chậm’ trong não

Hà Minh
TPO - Ngày 12/8, ông N.V.C (54 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rối loạn ý thức, kèm hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình.

Kết quả chụp CT khẩn cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bên – dấu hiệu đặc trưng của vỡ phình động mạch não. Chụp mạch máu não dựng hình xác định có hai túi phình, trong đó túi phình động mạch thông trước đã vỡ, còn một túi khác ở não trước kích thước nhỏ.

“Vỡ phình động mạch não là cấp cứu tối khẩn cấp. Chỉ chậm vài giờ, nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ CKII Nguyễn Quang Thành, chuyên khoa Thần kinh – Sọ não, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh.

img-6264.jpg

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành vi phẫu kẹp cổ túi phình động mạch thông trước. Đây là kĩ thuật phức tạp, yêu cầu bác sĩ tiếp cận chính xác mạch máu não, bộc lộ túi phình, kẹp đúng vị trí để ngăn chảy máu, đồng thời bảo tồn tối đa các dây thần kinh và mạch máu xung quanh.

Dù chỉ mới triển khai từ đầu năm nay, đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm chủ hoàn toàn kĩ thuật. Ca phẫu thuật thành công, chỉ sau hai ngày, ông C tỉnh táo, giao tiếp được, rút máy thở và hồi phục tốt.

img-6263.jpg

Bác sĩ Thành cho biết phình động mạch não là tình trạng thành mạch giãn phồng bất thường, hầu như không có triệu chứng cho tới khi vỡ. Khi đó, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu dữ dội như “búa bổ”, cứng gáy, nôn ói, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê. Một số trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp MRI hoặc mạch não.

Những người có nguy cơ cao mang "bom nổ chậm" trong não

Nguy cơ vỡ túi phình cao hơn ở người có tiền sử gia đình, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia nhiều hoặc mắc bệnh nền làm yếu thành mạch. Túi phình càng lớn càng dễ vỡ, nhưng ngay cả túi nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng như trường hợp của ông C.

img-6262.jpg

Theo bác sĩ Thành, người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm yếu tố nguy cơ. Với nhóm nguy cơ cao như có tiền sử gia đình phình hoặc vỡ phình mạch não, tăng huyết áp, hút thuốc, uống rượu bia nhiều… cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và tầm soát mạch não theo định kỳ. Khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo như đau đầu dữ dội đột ngột, cứng gáy, rối loạn ý thức, người bệnh phải đến ngay bệnh viện có chuyên khoa thần kinh – sọ não để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

“Phình động mạch não nếu không được phát hiện sớm giống như mang một ‘quả bom nổ chậm’ trong đầu. Tầm soát định kì là cách duy nhất để phát hiện và xử trí trước khi nó vỡ”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Hà Minh
#Phình mạch não #nguy cơ tử công

